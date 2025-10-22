大屯自然公園整修後重啟！新橋、步道亮相　陽管處籲：雨停再來

▲陽明山的大屯自然公園已於10月16日重新開放。（圖／陽管處提供）



記者彭懷玉／台北報導

位於陽明山區的大屯自然公園，因木棧道、平台等設施老舊腐朽、結構受損，於今年2月封閉施工，陽管處表示，完工後已於10月16日重新開放，但因陽明山仍持續有陣雨，呼籲民眾待雨停之後再出發。

▲大屯自然公園內的木棧道及平台完成修繕。（圖／陽管處提供）



大屯自然公園面積約55公頃，林相蓊鬱、動植物生態豐富，向來是民眾登山健行、親近自然的首選之一，就有網友於日前造訪大屯自然公園時，分享重新裝修的橋，甚至意外收獲大屯山半山腰秋芒美景，重新亮相的面貌令人驚喜。

對此，陽管處對《ETtoday新聞雲》表示，由於園內木棧道使用多年，部分設施老舊腐朽、結構受損，影響遊客行走安全與使用便利性，故透過分期規劃與施工方式逐步更新園區設施，並納入無障礙動線與環境友善設計，同時兼顧生態保育與遊憩品質。

▲大屯自然公園面積約55公頃，林相蓊鬱、動植物生態豐富，向來是民眾登山健行、親近自然的首選之一。（圖／陽管處提供）



陽管處說，第一期工程於114年2月9日開工，並在9月23日完工，10月16日正式開放啟用。本次改善內容包含木棧道及平台修繕、無障礙動線規劃、扶手及護欄更新等，讓遊客能安心漫步於生態環境，享受順暢的步道體驗。

▲大屯自然公園預計於115年持續推動第2期及第3期之規劃設計與施工，並於116年6月底前全面完工。（圖／陽管處提供）



為延續整體改善效益，陽管處預計於115年持續推動第2期及第3期之規劃設計與施工，並於116年6月底前全面完工。屆時，大屯自然公園將以更完善的無障礙設施、安全舒適的步道環境，提供一處結合生態教育與自然休憩的自然公園空間。

由於低壓帶、東北季風、南邊風場和地形效應等影響，陽明山降雨量顯著。對此，陽管處說，目前陽明山上雨一陣一陣襲來，小油坑的風雨較強勁，為了安全起見，建議民眾暫時不要上山，且行前可透過即時影像，得知目前山上各區的天氣狀況。