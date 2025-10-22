刁民酸菜魚桃園店10/23試營運　當日前80組用餐享全桌半價優惠

▲刁民酸菜魚桃園站前店10/23試營運。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

桃園人終於等到了！台中人氣餐廳刁民酸菜魚去年底就傳出進軍桃園，相隔近1年後，業者終於宣布位於ATT筷食尚的站前店10月24日開幕，10月23日搶先試營運，當日前80組可享全桌半價優惠。

刁民酸菜魚桃園站前店原訂於去年底開幕，落腳ATT筷食尚，但為了配合政府對於百貨業的聯合建管檢查等因素，遲遲未開，網路上曾有網友表示「等到畢業了還沒開？」更有網友在Google地圖評論1顆星留言，表示「等開幕再改成5顆星」。

▲刁民酸菜魚湯頭講究酸、甜、辣。（圖／記者黃士原攝）

經過近1年後，業者終於宣布桃園站前店10月24日開幕，成為刁民酸菜魚全台第9家門店，同時10月23日晚上搶先試營運，前80組入場民眾，即可獲得全桌半價優惠招待，當日下午4點開始發放號碼牌，5點依序叫號進場用餐。

掀起酸菜魚風潮的刁民，以比臉盆還要大的秘罈酸菜魚、初戀番茄魚著稱，價格600多元至1200元左右。刁民表示，秘罈酸菜魚湯頭講究酸、甜、辣，來源是酸菜、黃金泡椒與醃製白蘿蔔，之後再於底層鋪上寬冬粉，並加入木耳、金針菇、豬五花、炸蒜頭等配料，最後澆上以辣椒、白芝麻、蒜末特製的熱油，爆出香氣。

▲日本成吉思汗大黑屋10/24開幕。（圖／記者黃士原攝）

另外，來自日本北海道旭川的人氣燒烤名店「成吉思汗大黑屋」，今年宣布進軍台灣，首間分店地址選在台北市中山區中山北路上，10月24日開幕。餐廳跟日本一樣採用澳洲空運直送的低溫冷藏羊肉，單價260元起至750元，另供應小菜、沙拉、冷麵與各式飲品。

▲菜單上提供羊肩里肌、羊里肌、羊腿肉、羊菲力、羊肩丁骨、肩胛肉捲片、草本香料調味羊肉，以及集結4大經典部位的大黑拼盤。（圖／記者黃士原攝）

大黑屋此次跨海登台，以不用飛北海道就能享受最道地的烤羊美味為目標，同樣使用澳洲空運直送的低溫冷藏羊肉（Chilled），菜單上提供羊肩里肌、羊里肌、羊腿肉、羊菲力、羊肩丁骨、肩胛肉捲片、草本香料調味羊肉，以及集結4大經典部位的大黑拼盤。另供應小菜、沙拉、冷麵與各式飲品。