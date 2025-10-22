「不二訪國家」排名曝光！韓國奪冠、柬埔寨倒數　過來人揭關鍵

▲此生不願再踏足旅遊的城市或國家調查，許多網友對韓國、香港名列前茅感到驚訝。（示意圖／翻攝自pixabay）



不少人趁著連假安排出國旅行放鬆身心，但若旅遊體驗不佳，也可能讓人反倒心情不佳，此生不願再踏足。日前台灣人氣旅遊資訊平台《輕旅行》就彙整出網友心中「不二訪」的前十名榜單，結果意外引發共鳴與爭議。

台灣人氣旅遊資訊平台《輕旅行》近日就在社群平台發起話題「不會再去第二次的城市／國家」，引來上千名網友熱烈響應，討論熱度爆棚。官方更彙整出網友心中「不二訪」的前十名榜單，結果意外引發共鳴與爭議。

根據統計結果，「韓國」奪下榜首，成為最多人點名「不想再去」的國家。榜單其餘依序為香港、上海、印度、越南、埃及、柬埔寨、新加坡、英國與巴黎。

貼文曝光後，引發兩極反應。許多網友對韓國、香港名列前茅感到驚訝，留言表示：「我超愛韓國的，尤其是釜山」、「我覺得韓國人很友善，反而日本沒以前那麼親切」、「香港人其實很好，迷路時還有大媽主動幫忙」、「我去香港二十幾次了，沒什麼不好」。

不過許多網友直言，「韓國真的有點無聊，不知道為什麼」、「大邱對旅客不太友善」、「廁所很髒」、「我媽去年去韓國，也說不會再去，不如去日本或越南。」但也有不少人質疑這份榜單的公正性，認為評比方式過於主觀，「城市和國家混在一起根本無法比」、「有些人可能比較適合國內旅遊」、「保持尊重各國文化就好，不喜歡下次不去即可」。

另一方面，榜單後段的柬埔寨也引發討論，有人直言：「柬埔寨我一次都不想去」、「認真？會有人想二訪嗎？」、「巴黎也不會想再去，髒亂又多扒手」、「正常來說柬埔寨應該是第一，一下機就被抓去KK園了，第二應該是印度。」

