10盎司肋眼牛排999元「現省200」　德州鮮切牛排11周年慶開跑

▲德州鮮切牛排11周年慶優惠登場。（圖／德州鮮切牛排提供）

▲德州鮮切牛排11周年慶活動登場，10盎司肋眼牛排限時優惠999元。（圖／德州鮮切牛排提供）

記者黃士原／台北報導

美式連鎖品牌Texas Roadhouse德州鮮切牛排歡慶登台11周年，「肋眼嘉年華」即日開跑，同時首次推出10盎司肋眼牛排優惠價999元，而且活動期間點購任一肋眼牛排，同步享有指定飲品111元加購價。

2014年登台的德州鮮切牛排歡慶11周年，即日起至11月11日推出「肋眼嘉年華」活動，集合各種不同尺寸的肋眼牛排，從10盎司、12盎司、16盎司到20盎司，民眾可以享用不同重量的肋眼牛排。其中10盎司首度登場，原價1200元，優惠999元，還能搭配一道自選手工配菜。

▲德州鮮切牛排歡慶11周年，推出「肋眼嘉年華」活動。（圖／德州鮮切牛排提供）

▲德州鮮切牛排歡慶11周年，推出「肋眼嘉年華」活動。（圖／德州鮮切牛排提供）

此外，肋眼嘉年華活動期間，凡點購任一款肋眼牛排，即可用111元加購指定飲品，包含「班杰明美式拉格」、臺虎生啤酒「嗨」，若偏好無酒精飲品，也可選擇「薄荷泡泡」或「蔚藍海岸」。

▲椒朋友辛潮麻辣鍋推出「萬聖節龍蝦狂歡趴」。（圖／馬辣提供）

▲椒朋友辛潮麻辣鍋推出「萬聖節龍蝦狂歡趴」。（圖／馬辣提供）

另外，火鍋品牌「椒朋友辛潮麻辣鍋」又有新花樣，搭上萬聖節熱潮，推出限時活動「萬聖節龍蝦趴」，即日起至10月31日，只要全桌顧客穿著萬聖節主題裝扮入場用餐，並點選日本A5和牛雙人或3人套餐，即可免費獲得「加勒比海大龍蝦拼盤（市價1980元）」。

「椒朋友辛潮麻辣鍋」是馬辣集團7月底推出的全新火鍋品牌，結合鍋物、酒牆及DJ 3大元素，除了5大名湯及各式頂級肉與海鮮，還在餐廳內打造24款拉霸酒，最特別的是每桌都有室內電話機，用餐客人可自由選擇是否「亮燈接來電」，與其他桌鍋友互動聊天。

