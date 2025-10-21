CoCo「百香雙響炮第2杯10元」只有1天　鹿兒島焙茶系列回歸

▲CoCo百香雙響炮限時1天第2杯10元。（圖／CoCo提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

手搖飲「CoCo」本周三好友日祭出「百香雙響炮第2杯10元」優惠，換算下來單杯只要40元，10月22日限時1天開跑，每人最多可領2張優惠券獲4杯飲品。另外，秋冬限定「鹿兒島焙茶系列」也回歸，包括去年熱賣百萬杯的冬韻擂焙珍奶、純茶日式焙茶通通有。

CoCo周三好友日推「大杯百香雙響炮第2杯10元」，2杯特價80元，且開放糖度冰量任選，10月22日限時1天登場，當日凌晨0時起即可透過官方LINE領券，須使用都可訂線上平台預訂才可享優惠，每人最多可獲2張券，以自取為主，數量有限、售完為止，部分門市則不參與此活動。

▲去年熱銷百萬杯冬韻擂焙珍奶強勢回歸 。

另外，CoCo「鹿兒島焙茶系列」將在10月23日回歸，嚴選日本鹿兒島焙茶，茶葉經日式工法慢火深焙，迸發濃郁炭焙茶香，一共有3款飲品選擇，包括純茶「日式焙茶（售價40元）」、經典「日焙珍珠奶茶（售價65元）」。

還有去年狂賣110萬杯的「冬韻擂焙珍奶（售價70元）」，嚴選14種營養穀物、豐富豆類研磨成香氣濃厚擂茶粉，結合鹿兒島日焙奶茶，再加入Q彈蜜製珍珠，打造豐富口感。提醒擂茶粉含有小麥、砂糖、黑豆、薏仁、燕麥、綠茶、白芝麻、黑糯米、黑麥、糙米、黑芝麻、蕎麥、小麥胚芽、山藥、蓮子、黑棗粉等多種豐富穀物，不建議對其過敏者飲用。

▲先喝道祭出限時3天買1送1優惠。（圖／先喝道提供）

先喝道全門市明日起連3天也祭出「指定飲品買1送1」優惠，10月22日可享「英式水果茶買1送1」、10月23日為「四季春茶王買1送1」、10月24日則推「英式蜜桃風味茶買1送1」，每人限購2組，活動不適用於外送平台。