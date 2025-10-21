日本成吉思汗大黑屋10/24開幕　菜單一次看「最低260元開吃」

▲日本成吉思汗大黑屋10月24日開幕，260元就能開吃。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

來自日本北海道旭川的人氣燒烤名店「成吉思汗大黑屋」，今年宣布進軍台灣，首間分店地址選在台北市中山區中山北路上，10月24日開幕。餐廳跟日本一樣採用澳洲空運直送的低溫冷藏羊肉，單價260元起至750元，另供應小菜、沙拉、冷麵與各式飲品。

▲▼台灣大黑屋也是使用澳洲空運直送的低溫冷藏羊肉。（圖／記者黃士原攝）

大黑屋自2002年創業以來，始終堅持使用澳洲空運直送的低溫冷藏羊肉（Chilled），入口鮮嫩無羶味，再以考究的炭火、鑄鐵鍋與七輪烤爐的傳統烤法，搭配自家研發的醬汁與香料，展現出肉質的香氣與層次，而且毫無羊騷味，即使是不常吃羊肉的民眾也能接受，被譽為「成吉思汗烤肉代名詞」的地位。

▲菜單上提供羊肩里肌、羊里肌、羊腿肉、羊菲力、羊肩丁骨、肩胛肉捲片、草本香料調味羊肉，以及集結4大經典部位的大黑拼盤。（圖／記者黃士原攝）

大黑屋至2024年12月止，品牌在北海道有2家分店，東京3家，愛知縣則有2家，已成為日本全國知名的燒肉連鎖餐廳，今年宣布進軍台灣，首間分店地址選在台北市中山區中山北路上，預計10月24日開幕。餐廳跟日本一樣採用澳洲空運直送的低溫冷藏羊肉，用餐方式以單點為主，價格260元起至750元，另供應小菜、沙拉、冷麵與各式飲品。

▲冷麵。（圖／記者黃士原攝）

大黑屋此次跨海登台，以不用飛北海道就能享受最道地的烤羊美味為目標，同樣使用澳洲空運直送的低溫冷藏羊肉（Chilled），菜單上提供羊肩里肌、羊里肌、羊腿肉、羊菲力、羊肩丁骨、肩胛肉捲片、草本香料調味羊肉，以及集結4大經典部位的大黑拼盤。另供應小菜、沙拉、冷麵與各式飲品。

▲大黑屋選用擁有超過80年歷史的「岩見澤鑄物株式會社」特製鑄鐵鍋，以耐熱、耐磨的新型材質打造。（圖／記者黃士原攝）

延續北海道旭川的正宗烤製風格，大黑屋表示，台灣首店選用擁有超過80年歷史的「岩見澤鑄物株式會社」特製鑄鐵鍋，以耐熱、耐磨的新型材質打造，搭配高溫炭火，可以牢牢鎖住肉汁。醬料方面，提供特製的成吉思汗醬汁、特製香料與紅辣椒粉，能襯托羊肉的鮮嫩與甜味。

▲大黑屋使用北海道進口糙米，堅持每日開店前現碾，搭配傳統鍋釜炊煮。（圖／記者黃士原攝）

▲鐵板炒飯。（圖／記者黃士原攝）

除了羊肉講究外，大黑屋使用北海道進口糙米，堅持每日開店前現碾，搭配傳統鍋釜炊煮，呈現最道地風味。吃完肉品後，還能加價150元享用鐵板炒飯，店員會以羊油熱鍋拌炒，加入成吉思汗醬汁調味，最後灑上蒜酥、蔥花。

▲▼大黑屋菜單。（圖／記者黃士原攝）

喜歡日式炸豬排的民眾又有口福了！台灣松屋日前宣布，西門町店今日起進行改裝，未來將成為「松屋x松乃家」複合式店舖，同時供應牛肉飯與炸豬排餐點，預計11月中旬重新開幕。

▲松屋西門町店10月21日改裝升級，未來吃得到松乃家炸豬排 。（圖／記者黃士原攝）

2018年9月登台的松屋，主要販售項目有牛肉蓋飯、定食、咖哩、燒肉蓋飯等日式料理，並且不定時推出限定新商品。松乃家則是旗下的炸物專門店，最大特色是「高CP值的炸豬排定食」，最低690日圓就能吃到。另有炸蝦、炸雞定食，以及各式雙拼餐與丼飯。