大甲溪觀光文化季開跑　連兩天在谷關溫泉區展開

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲▼2025大甲溪觀光文化季登場。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

記者 李陳信得／台中報導

2025大甲溪觀光文化季於10月18、19日連續兩天在谷關熱鬧登場！吸引許多民眾熱情的參與。和平區作為泰雅族原鄉，擁有豐富的自然景觀與人文底蘊，區內的谷關溫泉、高山果園及多樣部落文化，展現出獨特的山林人文風貌。在臺中市政府的指導下舉辦，透過整合地方特色與生態觀光，展現和平區原鄉文化的多元魅力。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

在經濟部水利署的補助支持下，今年活動特別融入「珍愛水資源」主題，喚起民眾對大甲溪流域生態保育的重視，展現和平區推動永續環保的決心。主辦單位和平區公所結合原風音樂、舞蹈表演、地方產業體驗與部落輕旅行等多元內容，並以在地代表作物「五葉松」、「甜柿」及「泰雅文化」為亮點，規劃五葉松盆栽展覽及農特產展售，透過泰雅文化展示與互動體驗，讓更多人認識和平區優質農產，促進地方產業發展並創造在地就業機會。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

區公所秘書王正顯表示：本次活動規劃兩大主軸舞台，「水元素舞台」以親子互動為亮點，特別邀請MOMO親子台的達伶姊姊帶來歡樂表演，並搭配魔術、氣球、泡泡秀等趣味節目，與現場小朋友熱情互動，讓家庭觀眾感受寓教於樂的歡樂氛圍；「原風星空音樂會」於晚上18:00登場，邀請知名歌手林曉培、盧學叡及新北、南投、嘉義…多組原住民表演團體接力登台演出，以動人歌聲與原風節奏點亮谷關夜空，呈現融合自然與文化的感動饗宴，吸引滿滿的遊客到現場一起狂歡。古秀英議員表示：和平區自10月開始，有甜柿、甘露梨/雪梨、蘋果、梨山茶等農特產產出，和平除了有好的溫泉、好的步道，還有谷關溫泉季、自達甜柿季、福壽山楓葉季、山谷燈光節還有跨年活動，歡迎全國的遊客來和平區一路玩到2026年哦!

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

關鍵字： 觀光文化季，谷關溫泉區，甜柿，五葉松，水資源

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

