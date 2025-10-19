森森燒肉推出全新品牌「Queen」　自助吧吃到飽、調酒無限暢飲

▲森森燒肉推出全新品牌「燒肉Queen」。（圖／森森燒肉提供）

記者黃士原／台北報導

森森燒肉推出全新品牌「燒肉Queen」，首店落腳桃園，目前試營運中，除了精緻燒肉套餐外，同時供應自助吧吃到飽、調酒無限暢飲，單人套餐1000元，2人套餐1580元起，3人套餐2370元。

燒肉Queen主打精緻燒肉套餐+自助吧吃到飽+調酒無限暢飲，全台首店落腳桃園ATT筷食尚，目前正在試營運。菜單除了牛豬雙拼是單人套餐（1000元）外，其他如饕客牛豚、鹽燒厚豚、伊比利豚、煙燻牛、和牛等套餐都是2人至3人套餐，2人套餐價格1580元至2980元，3人套餐2370元至2820元。

▲「燒肉Queen」可享自助吧吃到飽、調酒無限暢飲。（圖／森森燒肉提供）

在燒肉Queen點用套餐，就能免費享用自助吧吃到飽、調酒無限暢飲，餐後還能玩趣味扭蛋機，免費體驗宇宙塔羅牌。現場自助吧包含沙拉吧、漬物區及薄餅熟食區，佛卡夏、鳳梨起司薄餅、青醬起司薄餅等特色熟食通通吃到飽。

餐廳同時導入「輕調酒吧台」，提供超過15款經典與創意調酒，播high歌還會冒煙，情緒價值直接拉滿，重點是飲品全都無限暢飲。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲肉次方高雄夢時代店10/29試營運。（圖／王品提供）

另外，王品旗下燒肉吃到飽「肉次方」高雄第2家店即將開幕，品牌預計10月29日開始試營運，同時還推出多項優惠，首先是試營運期間，加入LINE好友可領進擊の肉套餐（含以上）85折票券；結帳出示與肉次方在高雄的宣傳車合照照片，也享有85折優惠；開幕日則有虎口搶肉轉輪活動。

肉次方是王品集團旗下燒肉吃到飽品牌，鎖定20-35歲、喜愛大口吃肉的年輕人，提供現切肋眼、紐約客牛排，與牛舌、橫膈膜等50種肉品與海鮮吃到飽，自助吧還有小菜、副食、飲料、甜點。菜單上共有4種價位，598元起到998元，消費者可依據肉品種類與自身「食力」選擇。

