Mr.Wish「甜麥仁系列」新上市　奶昔、焙奶一次喝

▲Mr.Wish推出全新「甜麥仁系列」。（圖／Mr.Wish提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

鮮果手搖飲品牌「Mr.Wish」推出全新「甜麥仁系列」，以韓劇爆紅零食「甜麥仁」打造2款限定飲品，搭配綿密冰沙、奶茶，即日起於全門市開賣，且於指定線上平台可享限時5天第2杯6折優惠。

▲▼甜麥仁系列一共有2款飲品選擇。

Mr.Wish「甜麥仁系列」新上市，首推「甜麥仁奶昔」，選用手炒黑糖漿、香草鮮奶油製成綿密冰沙做為基底，再撒上甜麥仁增添穀香脆感，大杯售價95元；「甜麥仁焙奶」則結合甜麥仁、蕎麥茶與小焙烏龍，一杯就能喝到茶香結合奶香、穀香，大杯售價85元。

▲甜麥仁系列結合萌系IP「好想兔」推出限量「祭典款造型罐」。

2款飲品也結合萌系IP「好想兔」推出限量「祭典款造型罐」，甜麥仁奶昔造型罐售價89元、甜麥仁焙奶造型罐售價79元。為歡慶新品上市，10月20日起至10月24日於線上平台「你訂」領券，可享線上獨家「甜麥仁奶昔（造型罐）第2杯6折」限定優惠。

▲珍煮丹推出全新「冬茶花」系列。（圖／珍煮丹提供）

另外，珍煮丹近日則推出全新「冬茶花系列」，首推「冬茶花」，把山茶花的清雅幽香輕窨入茶，搭配冬瓜的自然甘甜，打造甜潤口感，一般門市大杯售價60元、百貨門市售價65元；「冬茶花白」則以冬茶花加入醇厚牛乳，更添奶香，一般門市大杯售價70元、百貨門市售價75元。

10月20日起至11月20日加碼祭出會員限定優惠，凡期間加入珍煮丹成為「珍友幫」成員可享3大專屬好禮，包括入會禮「免費喝木梨茉莉」1杯、生日禮「免費領當月壽星同品項買1送1券」1張、升級禮「凡達指定消費門檻升級至一代宗師享更多專屬福利」。