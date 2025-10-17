杜拜「全球最高酒店」11月開　有360度觀景台、世界最高無邊際池

▲位於杜拜的「Ciel Dubai Marina, Vignette Collection」11月開幕後，將成為全球最高酒店。（圖／杜拜經濟旅遊局提供）

記者蔡玟君／綜合報導

杜拜又再破紀錄！洲際酒店集團旗下的「Ciel Dubai Marina, Vignette Collection」將於11月開幕，不僅是全球最高酒店，更擁有世界最高無邊際泳池、360度觀景台，帶給旅客全新「天空旅宿」體驗。杜拜旅遊局也推薦年末杜拜玩樂亮點，包括杜拜購物節、重新開演的音樂噴泉，還有年末跨年煙火秀，提供豐富的旅遊選擇。

▲▼杜拜「Ciel Dubai Marina, Vignette Collection」有全球最高無邊際泳池。（圖／翻攝自酒店官網）

位於杜拜碼頭區的「Ciel Dubai Marina, Vignette Collection」樓高365公尺，共82層，開幕後將刷新「全球最高飯店」紀錄。館內設有超過1000間客房與套房，並規劃三間高級餐廳、全球最高的無邊際泳池、健身中心與Spa設施。

▲套房景觀。（圖／翻攝自酒店官網）

▲杜拜Ciel Dubai Marina，Vignette Collection刷新「天空旅宿」概念。（圖／翻攝自酒店官網）

此外，旅客可登上360度全景觀景台，飽覽杜拜碼頭、朱美拉棕櫚島與阿拉伯灣壯闊天際線。酒店以「天空旅宿」為概念，融合現代設計與杜拜標誌性城市景觀，將奢華旅宿體驗再提升，預計將成為全球旅人朝聖新地標。

而繼棕櫚島後，文華東方酒店集團再度插旗杜拜。全新的「Mandarin Oriental Downtown, Dubai」即日起開放預訂，酒店座落於市中心地標建築「Wasl Tower」內，樓高302公尺，陶瓷質感的建築外觀極具設計風格。酒店內共設有259間客房與套房，並規劃224戶高級住宅、多間餐廳、屋頂直升機停機坪與兩層樓的奢華Spa空間。

▲杜拜世界最大水舞秀重新開演。（圖／杜拜經濟旅遊局提供）

除全新奢華酒店外，杜拜秋冬也將迎來一系列節慶與運動活動。杜拜旅遊局指出，經過重新設計的杜拜音樂噴泉（Dubai Fountain）已經重新開放，藉由全新聲光音效與水舞，打造世界最大的噴水秀，並提供免費觀賞與付費區域。

▲杜拜購物節年末登場。（圖／杜拜經濟旅遊局提供）

而第31屆「杜拜購物節」也將從12月5日起至2026年1月11日舉行，購物節期間各大百貨商場均將推出限時折扣、抽獎活動與無人機燈光秀，營造濃厚節慶氛圍。

▲杜拜跨年煙火秀。（圖／杜拜經濟旅遊局提供）



隨著年末到來，每年跨年備受矚目的「哈里發塔跨年煙火秀」今年也將舉辦，並結合雷射與光影演出，打造震撼視覺效果，旅客可選擇在「Burj Park」付費區或市區公共區域觀賞。