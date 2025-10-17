ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

杜拜「全球最高酒店」11月開　有360度觀景台、世界最高無邊際池

▲▼杜拜Ciel Dubai Marina，Vignette Collection。（圖／杜拜經濟旅遊局提供）

▲位於杜拜的「Ciel Dubai Marina, Vignette Collection」11月開幕後，將成為全球最高酒店。（圖／杜拜經濟旅遊局提供）

記者蔡玟君／綜合報導

杜拜又再破紀錄！洲際酒店集團旗下的「Ciel Dubai Marina, Vignette Collection」將於11月開幕，不僅是全球最高酒店，更擁有世界最高無邊際泳池、360度觀景台，帶給旅客全新「天空旅宿」體驗。杜拜旅遊局也推薦年末杜拜玩樂亮點，包括杜拜購物節、重新開演的音樂噴泉，還有年末跨年煙火秀，提供豐富的旅遊選擇。

▲▼杜拜Ciel Dubai Marina，Vignette Collection。（圖／翻攝自酒店官網）

▲▼杜拜「Ciel Dubai Marina, Vignette Collection」有全球最高無邊際泳池。（圖／翻攝自酒店官網）

▲▼杜拜Ciel Dubai Marina，Vignette Collection。（圖／翻攝自酒店官網）

位於杜拜碼頭區的「Ciel Dubai Marina, Vignette Collection」樓高365公尺，共82層，開幕後將刷新「全球最高飯店」紀錄。館內設有超過1000間客房與套房，並規劃三間高級餐廳、全球最高的無邊際泳池、健身中心與Spa設施。

▲▼杜拜Ciel Dubai Marina，Vignette Collection。（圖／翻攝自酒店官網）

▲套房景觀。（圖／翻攝自酒店官網）

▲▼杜拜Ciel Dubai Marina，Vignette Collection。（圖／翻攝自酒店官網）

▲杜拜Ciel Dubai Marina，Vignette Collection刷新「天空旅宿」概念。（圖／翻攝自酒店官網）

此外，旅客可登上360度全景觀景台，飽覽杜拜碼頭、朱美拉棕櫚島與阿拉伯灣壯闊天際線。酒店以「天空旅宿」為概念，融合現代設計與杜拜標誌性城市景觀，將奢華旅宿體驗再提升，預計將成為全球旅人朝聖新地標。

而繼棕櫚島後，文華東方酒店集團再度插旗杜拜。全新的「Mandarin Oriental Downtown, Dubai」即日起開放預訂，酒店座落於市中心地標建築「Wasl Tower」內，樓高302公尺，陶瓷質感的建築外觀極具設計風格。酒店內共設有259間客房與套房，並規劃224戶高級住宅、多間餐廳、屋頂直升機停機坪與兩層樓的奢華Spa空間。

▲▼杜拜世界最大水舞秀。（圖／杜拜經濟旅遊局提供）

▲杜拜世界最大水舞秀重新開演。（圖／杜拜經濟旅遊局提供）

除全新奢華酒店外，杜拜秋冬也將迎來一系列節慶與運動活動。杜拜旅遊局指出，經過重新設計的杜拜音樂噴泉（Dubai Fountain）已經重新開放，藉由全新聲光音效與水舞，打造世界最大的噴水秀，並提供免費觀賞與付費區域。

▲▼杜拜購物節。（圖／杜拜經濟旅遊局提供）

▲杜拜購物節年末登場。（圖／杜拜經濟旅遊局提供）

而第31屆「杜拜購物節」也將從12月5日起至2026年1月11日舉行，購物節期間各大百貨商場均將推出限時折扣、抽獎活動與無人機燈光秀，營造濃厚節慶氛圍。

▲▼杜拜跨年煙火秀。（圖／杜拜經濟旅遊局提供）

▲杜拜跨年煙火秀。（圖／杜拜經濟旅遊局提供）

隨著年末到來，每年跨年備受矚目的「哈里發塔跨年煙火秀」今年也將舉辦，並結合雷射與光影演出，打造震撼視覺效果，旅客可選擇在「Burj Park」付費區或市區公共區域觀賞。 

關鍵字： 杜拜旅遊 中東旅遊 亞洲旅遊 飯店旅館 星級飯店 度假旅館 國外特色系列 阿拉伯旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【警連開4槍她中彈】通緝犯夫拒檢跳車逃！妻衝撞員警反挨槍

推薦閱讀

7-11推「寶可夢人生飲料機」、鮮食一次看

7-11推「寶可夢人生飲料機」、鮮食一次看

高雄旅展開跑　過年「請4休16」激推東南亞

高雄旅展開跑　過年「請4休16」激推東南亞

有飲「葡萄系列」睽違2年回歸

有飲「葡萄系列」睽違2年回歸

苗栗「明德水陸空遊憩區」11月試營運

苗栗「明德水陸空遊憩區」11月試營運

超商周末「買1送1、買2送2」優惠一次看

超商周末「買1送1、買2送2」優惠一次看

任賢齊從小吃到大！彰化35元高麗菜飯

任賢齊從小吃到大！彰化35元高麗菜飯

3家速食店最新披薩優惠整理包

3家速食店最新披薩優惠整理包

宜蘭旅宿優惠　住五星飯店送早午餐

宜蘭旅宿優惠　住五星飯店送早午餐

杜拜「全球最高酒店」11月開幕

杜拜「全球最高酒店」11月開幕

享受日本世界壽司大賽季軍板前秀！

享受日本世界壽司大賽季軍板前秀！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

板橋4菜便當夾好夾滿只賣60元

「6飯店線上旅展」2499元起包早餐

「牛舌の檸檬」訂位、菜單價格一次看

高雄最大免費水上樂園10/24試營運

平溪秘境一日遊！漫步無人管理小車站

北市33樓「景觀咖啡廳」不對外開放

最新花蓮水岸複合餐廳「理想食光」

翰林茶館悄賣隱藏版「翻轉珍奶」

日本銀山溫泉「2025冬季管制」規則曝

杜拜「全球最高酒店」11月開幕

熱門行程

桃園「來慈湖・潮復刻」重返復古潮流時光

10/4–11/16慈湖秋日限定登場！八大亮點輪番上演，沉浸懷舊氛圍，感受不一樣的秋夜浪漫

最新新聞更多

7-11推「寶可夢人生飲料機」、鮮食一次看

高雄旅展開跑　過年「請4休16」激推東南亞

有飲「葡萄系列」睽違2年回歸

苗栗「明德水陸空遊憩區」11月試營運

超商周末「買1送1、買2送2」優惠一次看

任賢齊從小吃到大！彰化35元高麗菜飯

3家速食店最新披薩優惠整理包

宜蘭旅宿優惠　住五星飯店送早午餐

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366