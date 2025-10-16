80家餐飲文創品牌齊聚　彩虹萬聖節10/24圓山花博登場

▲VegOut耍廢髒熱狗「藍莓乳酪驚喜堡」。（圖／有趣市集提供）

記者黃士原／台北報導

以「不搞恐怖，只要繽紛」為主題，有趣市集串聯全台最具代表性的Drag Queen變裝皇后與近80家餐飲、文創品牌，打造最繽紛的萬聖節，10月24日至10月26日於台北圓山花博花海廣場盛大登場，結合美食、變裝與自由靈魂，打造充滿創意能量的萬聖節嘉年華。

▲犬首燒「彩虹起司」。（圖／有趣市集提供）

萬聖節本身就是一場「變裝文化」的狂歡，這次10月24日登場的「彩虹萬聖節 Rainbow Halloween」，邀請到「Drag Queen 變裝秀」，其中，美凱菈與Ophelia這兩位備受矚目的皇后，不僅曾「跳進總統府」演出、以行動詮釋多元精神，更象徵著「無所畏懼、做自己」的信念。

▲Yellow Monday「可頌鬆餅」、「炙燒起司可頌鬆餅」。（圖／有趣市集提供）

彩虹萬聖節同時把「七彩融入美食」融入主題，集結超過50家話題餐飲品牌與造型餐車，從紅到紫，每一道料理都以色彩述說味覺故事。彩色美食代表有犬首燒、蔬三Susan，前者帶來「彩虹起司」，以天然植物色素調製出萬聖節限定彩虹拉絲造型；後者的「甜菜根佐香草櫛瓜」吃得到甜菜根的鮮甜、蘋果的清香與櫛瓜的爽脆。

▲蔬三Susan「甜菜根佐香草櫛瓜」。（圖／有趣市集提供）

紅色美食代表則有薩朵義式餐酒館、村花家，「辣粉紅起士水管麵」以新鮮蕃茄與香草熬煮成自製醬汁，搭配水牛起士點綴，「草莓脆脆聖代」將冰淇淋與酸甜草莓脆乾完美融合。

其他還有橘色美食代表的小仙島仙味茶 × 小城外 Bar City North、ㄔ丸了章魚燒，黃色美食代表的給V Gavin's Delight、Yellow Monday 可頌鬆餅，綠色美食代表的MUUDY泰式調飲調酒、鐵木Ironwood Coffee，藍色美食代表的VegOut耍廢髒熱狗、紫色美食代表的sunburn.。

▲「2025台北溫泉季」將自10月30日起一連5天於捷運新北投站周邊登場。（圖／翻攝自Facebook／新北投溫泉）

另外，「2025台北溫泉季」將於10月30日起一連5天於捷運新北投站登場，台北市溫泉發展協會表示，今年的主秀是「沖繩EISA太鼓舞祭」，還有秋田的「生剝鬼太鼓」、山形「花笠舞踊」、「愛の武將隊」等團體，接連帶來踩街遊行和表演，免飛日本，就能在北投溫泉鄉欣賞道地表演。

「沖繩Eisa 太鼓舞祭」邀請日本沖繩北谷町青年聯合會帶來正宗的沖繩演舞，從10月30日至11月2日期間，還有秋田的「生剝鬼太鼓」、山形的「花笠舞踊」及帥氣的「愛の武將隊」，最後是來自古都京都的「疊樂團」，以踩街大遊行亮相後，再帶來精湛舞台演出。