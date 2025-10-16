台南奇美「史上最大埃及展」！7展區亮點搶先看　網友嗨喊超期待

▲台南奇美博物館打造史上最大埃及展《埃及之王：法老》。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

台南奇美博物館宣布，2026年將與大英博物館合作推出台灣史上最大埃及展《埃及之王：法老》，集結280件稀珍藏品，從黃金珠寶、陪葬珍品、神廟建築到巨型石雕，更罕見引進總計重達28噸的大型石像，早鳥票將於10月20日開賣。

由奇美博物館獨家引進的大英博物館《埃及之王：法老》，將於2026年1月29日登場，展期持續一年。大英博物館是全球最具影響力的文化殿堂，館藏超過800萬件，其中古埃及與蘇丹的收藏逾10萬件，規模僅次於埃及本土。

▲此次台南奇美博物館打造史上最大埃及展，將有多達280件展品展出。上圖為阿蒙涅姆赫特四世向亞圖姆神獻祭的銘牌。（圖／大英博物館理事會授權提供）

此次策展以「帝王視角」出發，透過7大主題「埃及：法老的國度」、「從神而來」、「身為大祭司的王」、「王室」、「統治埃及」、「埃及與世界」、「永生」，探索法老的多元角色。

在本次展覽中，大英博物館精選280件展品來台，歷史橫跨近3000年，從古埃及第三王朝至滅亡後的羅馬時期，涵蓋56位法老統治期間的文物，包括拉美西斯二世、圖坦卡門、女法老哈特謝普蘇特、開闢埃及最大疆土的圖特摩斯三世等。

▲描繪辛努塞爾特二世王位名的飾物。（圖／大英博物館理事會授權提供）

▲烏里倫普塔墓室的祭堂牆面。（圖／大英博物館理事會授權提供）

亮點展品方面包括重達1.5噸的拉美西斯二世巨像拳頭，以驚人的存在感彰顯他權勢滔天的昔日風華；圖坦卡門的殘損軀幹雕像，揭示王權更替的歷史證據；塞提二世坐像則為大英博物館保存最完整的法老雕像；另有戰爭女神「塞赫麥特」的6尊獅首神像，營造如臨神廟的莊嚴氛圍。高近2.5公尺、寬逾3公尺的大型墓室浮雕，刻劃祭祀場景與豐盛供品，是了解古埃及對死後世界想像的重要依據。

▲也有塞提一世的沙布提俑和可能是圖特摩斯三世的頭像展出。（圖／大英博物館理事會授權提供）

本展另一重點為古埃及的金飾與珠寶，匯集50件罕見飾品如護身符、戒指、項鍊、腰帶等，展現令人驚嘆的精湛工藝，並帶出珠寶在古埃及兼具護身、宗教、地位象徵等多重意涵。值得一提的是，本次特別展出大量石製文物，總重量高達28噸，除了考驗運輸與布展難度，館方還因此強化承重結構，確保展品安全。

▲神廟守門人亞赫摩斯的棺柩底座（上圖左）和塞提二世王權坐像（上圖右）均會來台展出。（圖／大英博物館理事會）

台南奇美博物館《埃及之王：法老》展期將自2026年1月29日至2027年1月10日止，首波售票於10月20日中午12:00起限量開賣，並推出三大主題票券，包括早鳥票380元、每月一場提供豐富套裝組合的周三藝享票2000元，還有開幕限定票2500元，由奇美展覽團隊親自導覽，推出獨家專屬禮遇，僅限150名。

▲台南晶英酒店也推出專屬住房專案，入住就可免費獲得特展門票。（圖／業者提供）

而台南晶英酒店也特別推出「晶奇盛典 ‧法老降臨」住房專案，即日起獨家開賣，四人成行每人2222元起，不僅可提前確保特展免預約門票到手，還可獲贈五星主廚特製的古埃及造型巧克力。

此次台南晶英結合住宿推出「晶奇盛典 ‧法老降臨」四人住房專案，每晚8888元起，入住賓客可悠閒享用ROBIN’S西式自助式早餐、或嚐鮮全新「府城茶樓」經典港點，接著再憑專案附贈的特展免預約門票（周三休館不適用）前往看展，不同於一般需預約票種，讓行程更添彈性。上述專案平日周一至周四入住另享房型升等，每房再贈點心房主廚廖楷平精心打造、金碧輝煌的古埃及造型巧克力。