ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

台南奇美「史上最大埃及展」！7展區亮點搶先看　網友嗨喊超期待

▲▼台南奇美博物館。（圖／記者蔡玟君攝）

▲台南奇美博物館打造史上最大埃及展《埃及之王：法老》。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

台南奇美博物館宣布，2026年將與大英博物館合作推出台灣史上最大埃及展《埃及之王：法老》，集結280件稀珍藏品，從黃金珠寶、陪葬珍品、神廟建築到巨型石雕，更罕見引進總計重達28噸的大型石像，早鳥票將於10月20日開賣。

由奇美博物館獨家引進的大英博物館《埃及之王：法老》，將於2026年1月29日登場，展期持續一年。大英博物館是全球最具影響力的文化殿堂，館藏超過800萬件，其中古埃及與蘇丹的收藏逾10萬件，規模僅次於埃及本土。

▲▼台南奇美博物館打造史上最大埃及展。（圖／大英博物館理事會授權提供）

▲此次台南奇美博物館打造史上最大埃及展，將有多達280件展品展出。上圖為阿蒙涅姆赫特四世向亞圖姆神獻祭的銘牌。（圖／大英博物館理事會授權提供）

此次策展以「帝王視角」出發，透過7大主題「埃及：法老的國度」、「從神而來」、「身為大祭司的王」、「王室」、「統治埃及」、「埃及與世界」、「永生」，探索法老的多元角色。

在本次展覽中，大英博物館精選280件展品來台，歷史橫跨近3000年，從古埃及第三王朝至滅亡後的羅馬時期，涵蓋56位法老統治期間的文物，包括拉美西斯二世、圖坦卡門、女法老哈特謝普蘇特、開闢埃及最大疆土的圖特摩斯三世等。

▲▼台南奇美博物館打造史上最大埃及展。（圖／大英博物館理事會授權提供）

▲描繪辛努塞爾特二世王位名的飾物。（圖／大英博物館理事會授權提供）

▲▼台南奇美博物館打造史上最大埃及展。（圖／大英博物館理事會授權提供）

▲烏里倫普塔墓室的祭堂牆面。（圖／大英博物館理事會授權提供）

亮點展品方面包括重達1.5噸的拉美西斯二世巨像拳頭，以驚人的存在感彰顯他權勢滔天的昔日風華；圖坦卡門的殘損軀幹雕像，揭示王權更替的歷史證據；塞提二世坐像則為大英博物館保存最完整的法老雕像；另有戰爭女神「塞赫麥特」的6尊獅首神像，營造如臨神廟的莊嚴氛圍。高近2.5公尺、寬逾3公尺的大型墓室浮雕，刻劃祭祀場景與豐盛供品，是了解古埃及對死後世界想像的重要依據。

▲▼台南奇美博物館打造史上最大埃及展。（圖／大英博物館理事會授權提供）▲▼台南奇美博物館打造史上最大埃及展。（圖／大英博物館理事會授權提供）

▲也有塞提一世的沙布提俑和可能是圖特摩斯三世的頭像展出。（圖／大英博物館理事會授權提供）

本展另一重點為古埃及的金飾與珠寶，匯集50件罕見飾品如護身符、戒指、項鍊、腰帶等，展現令人驚嘆的精湛工藝，並帶出珠寶在古埃及兼具護身、宗教、地位象徵等多重意涵。值得一提的是，本次特別展出大量石製文物，總重量高達28噸，除了考驗運輸與布展難度，館方還因此強化承重結構，確保展品安全。

▲▼台南奇美博物館史上最大埃及展。（圖／大英博物館理事會）

▲神廟守門人亞赫摩斯的棺柩底座（上圖左）和塞提二世王權坐像（上圖右）均會來台展出。（圖／大英博物館理事會）

台南奇美博物館《埃及之王：法老》展期將自2026年1月29日至2027年1月10日止，首波售票於10月20日中午12:00起限量開賣，並推出三大主題票券，包括早鳥票380元、每月一場提供豐富套裝組合的周三藝享票2000元，還有開幕限定票2500元，由奇美展覽團隊親自導覽，推出獨家專屬禮遇，僅限150名。

▲▼台南晶英酒店。（圖／業者提供）

▲台南晶英酒店也推出專屬住房專案，入住就可免費獲得特展門票。（圖／業者提供）

而台南晶英酒店也特別推出「晶奇盛典 ‧法老降臨」住房專案，即日起獨家開賣，四人成行每人2222元起，不僅可提前確保特展免預約門票到手，還可獲贈五星主廚特製的古埃及造型巧克力。

此次台南晶英結合住宿推出「晶奇盛典 ‧法老降臨」四人住房專案，每晚8888元起，入住賓客可悠閒享用ROBIN’S西式自助式早餐、或嚐鮮全新「府城茶樓」經典港點，接著再憑專案附贈的特展免預約門票（周三休館不適用）前往看展，不同於一般需預約票種，讓行程更添彈性。上述專案平日周一至周四入住另享房型升等，每房再贈點心房主廚廖楷平精心打造、金碧輝煌的古埃及造型巧克力。

關鍵字： 台南旅遊 台南奇美博物館 台南晶英酒店 飯店旅館 住宿優惠 飯店優惠

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫

推薦閱讀

彩虹萬聖節10/24圓山花博登場

彩虹萬聖節10/24圓山花博登場

達美樂推萬聖節搗蛋可可糖山披薩

達美樂推萬聖節搗蛋可可糖山披薩

距離札幌市區僅30分鐘的寧靜白雪世界

距離札幌市區僅30分鐘的寧靜白雪世界

Fubon Angels、林志傑助陣「台灣大日月潭花火音樂會」 共同傳遞熱血運動能量

Fubon Angels、林志傑助陣「台灣大日月潭花火音樂會」 共同傳遞熱血運動能量

馬辣集團鐵板燒新餐廳明天開幕

馬辣集團鐵板燒新餐廳明天開幕

肯德基台酒花雕紙包雞睽違4年回歸

肯德基台酒花雕紙包雞睽違4年回歸

台南奇美打造「台灣史上最大埃及展」

台南奇美打造「台灣史上最大埃及展」

保留江戶時代老倉庫的原汁原味！

保留江戶時代老倉庫的原汁原味！

翰林茶館悄賣隱藏版「翻轉珍奶」

翰林茶館悄賣隱藏版「翻轉珍奶」

亞尼克萬聖節限定甜點開賣

亞尼克萬聖節限定甜點開賣

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

翰林茶館悄賣隱藏版「翻轉珍奶」

紐西蘭航空直飛南半球！跟著大明星去旅行「必訪三大景點」玩遍南北島自然奇景與文化秘境

成吉思汗大黑屋台灣首店10/24開幕

板橋4菜便當夾好夾滿只賣60元

日本銀山溫泉「2025冬季管制」規則曝

「牛舌の檸檬」訂位、菜單價格一次看

探索廚房改裝回歸！必吃菜色一次看

北市33樓「景觀咖啡廳」不對外開放

賞玩漆藝！虹夕諾雅谷關冬日專案先看

台南奇美打造「台灣史上最大埃及展」

熱門行程

桃園「來慈湖・潮復刻」重返復古潮流時光

10/4–11/16慈湖秋日限定登場！八大亮點輪番上演，沉浸懷舊氛圍，感受不一樣的秋夜浪漫

最新新聞更多

彩虹萬聖節10/24圓山花博登場

達美樂推萬聖節搗蛋可可糖山披薩

距離札幌市區僅30分鐘的寧靜白雪世界

Fubon Angels、林志傑助陣「台灣大日月潭花火音樂會」 共同傳遞熱血運動能量

馬辣集團鐵板燒新餐廳明天開幕

肯德基台酒花雕紙包雞睽違4年回歸

台南奇美打造「台灣史上最大埃及展」

保留江戶時代老倉庫的原汁原味！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366