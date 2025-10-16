住溫泉飯店玩漆藝　虹夕諾雅谷關「蒔繪＋金繼手作」冬日專案先看

▲虹夕諾雅 谷關甫獲首屆米其林星鑰（MICHELIN Key）榮譽。（圖／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／綜合報導

甫獲米其林星鑰（MICHELIN Key）的「虹夕諾雅 谷關」，將於12月1日起推出「漆脈相傳」冬季限定專案。除了近距離展示光山行「蓬萊塗」、「千層堆漆」等珍品，旅人還可運用園內植物進行日本漆藝「蒔繪」、「金繼」技法，沉浸於工藝美學之中。

▲旅客能近距離一窺光山行創始人賴高山、第二代賴作明「蓬萊塗」、「千層堆漆」、「漆陶」等珍品。（圖／業者提供）



持續挖掘台灣在地特色的「虹夕諾雅 谷關」，今年冬季邀請台中「光山行」第三代主理人賴信佑，引領旅客探索在地漆藝文化。旅客能近距離一窺光山行創始人賴高山、第二代賴作明「蓬萊塗」、「千層堆漆」、「漆陶」等珍品，聆聽台灣漆器發展脈絡與藝術創作，並以園內植物進行日本漆藝「蒔繪」、「金繼」技法，深入瞭解漆器文化。

▲入住時以蒔繪漆器盛裝和菓子與日本番茶迎客。（圖／業者提供）



亮點一：漆器迎賓，開啟優雅序章

入住時以蒔繪漆器盛裝和菓子與日本番茶迎客，搭配漆藝書籍與茶席，讓旅客在光澤與紋理間初識漆器之美，為隔日體驗暖身。

▲▼旅客可親手體驗「蒔繪」植物拓印灑金粉；以金粉修復陶器的「金繼」。（圖／業者提供）







亮點二：匠人講堂 × 漆藝手作

由光山行第三代賴信佑講述漆器歷史與美學，現場展出蓬萊塗《日月潭少女泛舟》與《千層堆漆花器》等經典之作。旅客可親手體驗「蒔繪」植物拓印灑金粉，以及以金粉修復陶器的「金繼」，在創作中感受工藝的療癒力量。

▲清晨於客房享用以蒔繪漆器盛裝的山林早餐。（圖／業者提供）



亮點三：蒔漆朝食，山林中的極致款待

清晨於客房享用以蒔繪漆器盛裝的山林早餐，當季食材搭配器物光澤，映照晨霧山景，感受一場味覺與視覺的靜謐饗宴。

▲今年冬季邀請台中「光山行」第三代主理人賴信佑，引領旅客探索在地漆藝文化。（圖／業者提供）



業者表示，台灣漆器工藝始於1928年，谷關因鄰近大雪山與八仙山林場，成為材料重要產地。那時，來自日本的工藝師山中公在台中建立傳習所，將香川縣的「讚岐雕」技法帶進台灣，並從原住民文化中汲取靈感，創造出融合本土風格的「蓬萊塗」，讓漆器不只是器物，更是一種承載土地記憶的工藝。



這股風潮，也影響了後來的台灣職人，例如光山行創辦人賴高山，他遠赴東京藝術大學學習漆藝，回台後致力推廣「能真正走進生活的工藝」。雖然漆藝發展曾一度沉寂，如今又以時尚與永續的姿態回歸大眾視野。

▲虹夕諾雅 谷關今年冬天與光山行合推深度文化住宿專案。（圖／記者彭懷玉攝）



虹夕諾雅 谷關希望讓旅客不只是「看見」，而是「親自感受」，因此與光山行合作推出深度文化住宿專案。當旅人泡著溫泉、聽著匠人講述百年工藝的故事，再親手創作一件漆藝作品時，會發現原來工藝不僅是展示，而是一種可以帶走的溫度。

「漆脈相傳」文化體驗專案12月1日至2026年2月11日限期登場，活動採三天兩夜，固定於每周一出發，每日僅接待一組旅客（最多2人），不過12月29日至31日跨年連假不適用。專案費用每組70,000元（含稅，不含服務費與住宿費），內容包括一次漆藝講堂、蒔繪手作、金繼修復體驗各一場，並安排以純手工蒔繪漆器盛裝的客房早餐「蒔漆朝食」一次，另外提供兩晚會席料理與一次早餐，採信件預約。

▲誠品行旅The Lounge大廳書坊。（圖／記者彭懷玉攝）



另外，座落於台北松山文創園區的誠品行旅，即日起至11月11日18:00於誠品線上獨家開賣「悠遊旅誠 ∣ 饗樂套券」，共有兩種組合可選：四張套券4,360元、十張套券10,900元，平均每張僅1,090元。套券可跨店使用於旗下三大餐飲品牌 The Chapter、In Between之間餐廳與聚聚樓，也可依張數兌換飯店客房，五張可住雅緻客房、七張兌換經典客房、九張升等行政套房，使用期限一路延長至2026年9月30日。購買十張套券組再加贈1,000元抵用券乙張。

▲即日起至11月11日於誠品線上開賣「悠遊旅誠 ∣ 饗樂套券」，也可依張數兌換客房住宿。（圖／業者提供）



▲誠品行旅客房陽台飽覽台北市景，直面台北大巨蛋。（圖／業者提供）

誠品行旅全館客房皆設有獨立陽台，可遠眺台北101與台北大巨蛋，或俯瞰松菸四季綠意，對鐵道迷而言更能飽覽國家鐵道博物館園區全景。房內配備 Bose 音響、Nespresso 咖啡機、Dyson 吹風機與專屬浴缸閱讀頸枕，營造兼具品味與溫度的休憩空間。