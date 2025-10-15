「清境火把節」光復節連假登場　博望新村長街宴宣告活動起跑

▲清境長街宴熱鬧開席，宣示「2025清境火把節」即將登場。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

仁愛鄉「清境火把節」邁入第19年，即將在10月24、25日登場，今天則率先重現哈尼族傳統「十月年」祈福宴席的長街宴；南投縣長許淑華邀請國人在臺灣光復節連假到南投縣觀光旅遊、參加清境火把節，深度走訪清境勝景並體驗雲南美食及特色文化。

今天的長街宴在清境地區的博望新村擺設，由地方社區媽媽們合力籌辦，菜色包括清境羊肉爐、雲南彝家臘腸臘肉、傣味酸筍辣椒、牛角粽、雲南豌豆粉、涼拌米線、傣味錦沙、破酥包、涼拌大薄片、炸豬皮蕃茄辣椒、炸豬肉香酥竹蟲、百香果、蘋果醋、高山冷泡茶；由清境國小、仁愛國中、仁愛高農大小朋友表演連串精彩的西南少數民族及原民傳統舞蹈暖場後，許淑華偕清境社區發展協會理事長李克之共同宣布開席，並和退輔會副主委傅正誠、南投地檢署檢察長郭景東、仁愛鄉長江子信，及多位鄉代、村長及在地居民一起圍著長桌，大啖滇緬傳統美食。

縣政府指出，清境地區安置許多遠從滇緬地區撤退來台的異域孤軍及眷屬，也成為匯聚彝族、白族、哈尼族、傈僳族、拉祜族、佤族、納西族、基諾族、普米族、阿昌族等雲南及滇緬地區少數民族及原住民、漢族的共融生活圈；連年舉辦的清境火把節以「照天祈年、除穢求吉、部落團結、薪火相傳」為要旨，將源自西南少數民族的傳統節慶，融入薪火相傳、感念祖先等意涵，進而發揚光大。

許淑華表示，2025清境火把節將以布朗族彈唱為主題，24日的「雲南之夜」及25日的「原鄉之夜」都在清境國小舉辦；除豐富的文化歌舞表演，也有趕街市集，販售各種琳琅滿目的特色文創小物，也可品嚐在地特色風味美食，歡迎民眾前來體驗雲南美食及特色文化，以及在地的原住民文化與美食。