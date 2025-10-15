牛喜壽喜燒插旗新光三越A8館　加價100元肉量增加30%

▲牛喜壽喜燒插旗新光三越A8館。（圖／豊漁餐飲集團提供）

記者黃士原／台北報導

日式壽喜燒市場競爭日趨白熱化，豊漁餐飲集團旗下個人鍋物品牌「牛喜 壽喜燒水炊鍋」再展店，3號店進駐新光三越台北信義新天地A8，明天正式開幕，同時推出優惠活動，凡點黑毛和牛套餐加價100元，即可升級「大盛」方案（肉量增加30%）。

▲牛喜水炊鍋。（圖／豊漁餐飲集團提供）

牛喜是豊漁餐飲集團旗下品牌之一，主打關西風壽喜燒，先將日本黑毛和牛以鐵板煎烤，再撒上白砂糖，並且以特製醬油調味。針對不吃牛的客人，則可以選用水炊鍋，其湯底是由煸香過的雞架骨、雞皮，再與台灣花東的生米一起熬煮，濃郁卻不油，可搭配特製酸橘醬油，讓風味更加豐富。以上套餐368元起。

▲牛喜新光三越A8店。（圖／豊漁餐飲集團提供）

牛喜單點品項中，品牌特別推薦限量供應的手工雞肉丸，搭配酸橘醬油、柚子胡椒帶出爽口的層次。

牛喜2024年9月首度跟大家見面，第2家店9月底進駐台中新光三越中港店，明天則是在信義新天地A8館開出3號店，慶祝開幕，該店同步推出優惠活動，11月底前點用黑毛和牛套餐，加價100元即可升級「大盛」方案（肉量增加30%）。

▲黑毛屋高雄首店插旗漢神巨蛋。（圖／乾杯提供）

另外，繼台中店後，乾杯集團旗下日式鍋物品牌「黑毛屋」南部版圖再擴增，正式進駐漢神巨蛋購物廣場設立高雄首間門店，餐廳擁有48席客席，整體空間延續品牌一貫的日式美學，以質樸的日本町家風格打造，配置大型U型吧檯及4人桌，兼顧個人與團體用餐需求。

黑毛屋標榜「老饕的日常鍋物」，提供涮涮鍋、壽喜燒、博多風水炊鍋與摩滋鍋4大經典日式鍋物，並搭配日本A5和牛、西班牙Bellota伊比利豬、PURE RARE芬蘭豬等頂級肉品，380元起就能品嚐鍋物美味。