探索廚房改裝回歸！菜色一次看　龍蝦鮑魚、帝王蟹腳無限供應

▲台北寒舍艾美酒店探索廚房於9月啟動餐檯升級工程，已於10月10日試營運，明天正式開幕。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

台北寒舍艾美酒店探索廚房於9月啟動餐檯升級工程，已於10月10日試營運，明天正式開幕，此次改裝重點包括海鮮檯、日料檯升級，供應龍蝦、九孔鮑、生蠔、松葉蟹腳、干貝、海膽等高級食材，假日還吃得到帝王蟹腳，海鮮品項超過50種，另有比臉還長的炙燒和牛握壽司。

台北寒舍艾美酒店表示，這次探索廚房改裝以「單點餐廳的水準、吃到飽的形式」為核心，規劃10個主題餐檯，包含「日料檯」、「海鮮檯」、「海鮮現烹區」、「鐵板檯」、「爐烤檯」、「熱饗區」、「義饌區」、「甜點區」、「冰果區」與「醇飲吧」，囊括日式、義式、泰式、法式、美式、中式等多國料理。

▲日料檯是這次升級重點之一。（圖／記者黃士原攝）

▲現點現做的炙燒壽司。（圖／記者黃士原攝）

▲生魚片區提供約6款新鮮漁獲。（圖／記者黃士原攝）

▲假日限定的比臉還長「炙燒和牛握壽司」。（圖／記者黃士原攝）

其中日料檯是這次升級重點之一，供應品項倍增到30多種，生魚片區提供約6款新鮮漁獲，包括北海道干貝、胭脂蝦、鮮嫩鮭魚與鮪魚，以及來自宜蘭烏石港的當季現流紅甘或海鱺魚等。另提供多款握壽司與精緻小品，餐廳推薦必嚐炙燒比目魚鰭邊、日式磯煮鮑魚、酸香爽口的柚子醋淡菜、鮮味飽滿的蝦卵海鮮丼飯與清新滑順的山藥海膽甜蝦，假日則有比臉還長的炙燒和牛握壽司。

▲松葉蟹腳。（圖／記者黃士原攝）

▲新加坡辣醬龍蝦。（圖／記者黃士原攝）

▲帝王蟹腳花雕蒸。（圖／記者黃士原攝）

▲「爐烤檯」以巴西燒烤為靈感。（圖／記者黃士原攝）

此外，升級後的探索廚房總計供應50種海鮮品項，「海鮮檯」網羅松葉蟹腳、鮑魚、馬祖淡菜、澎湖小卷，以及市場少見的蝦蛄，而「海鮮現烹區」供應新加坡辣醬龍蝦、鮮花椒蒸石斑與假日限定的帝王蟹腳花雕蒸，「鐵板檯」吃得到現煎鹽昆布燒鮑魚、現煎泰國蝦（假日限定）、廣島牡蠣與軟殼蟹，「爐烤檯」以巴西燒烤為靈感，提供火烤蒜蓉大生蠔與香料奶油大扇貝。

▲海鮮檯有松葉蟹腳、鮑魚、馬祖淡菜、澎湖小卷，以及市場少見的蝦蛄。（圖／記者黃士原攝）

▲現煎鹽昆布燒鮑魚。（圖／記者黃士原攝）

▲現煎泰國蝦。（圖／記者黃士原攝）

▲現煎干貝。（圖／記者黃士原攝）

▲「義饌區」提供現烤披薩搭配現炒義大利麵。（圖／記者黃士原攝）

其他必吃菜色還有「熱饗區」的響螺佛跳牆、綿滑細膩的松露鴨肝慕斯蒸蛋、現切的爐烤牛肉、泰式豬肋排、台式經典外婆紅燒肉、法式紅酒燉和牛頰、菲律賓蒜香海鮮烤飯，以及「義饌區」現烤披薩搭配現炒義大利麵。

「甜點區」有超過20款歐式精品級甜品，包括提拉米蘇、青葡萄香堤塔、榛果巧克力蛋糕、焦糖爆米花、奶油年糕、香草與巧克力甜甜圈，假日則增加馬卡龍、可麗露、瑪德蓮與費南雪。

▲甜點區。（圖／記者黃士原攝）

▲甜點推車。（圖／記者黃士原攝）

探索廚房明天正式營運，10月16日至23日期間暫停下午茶供應，10月24日起全面開放。餐檯升級後，價格也有所調漲，平日午餐由1690元調整到2380元（漲幅41%），下午茶由1090元調整到1390元（漲幅28%），周一至周四晚餐由1690元調整到2380元（漲幅41%），周五晚餐由1990元調整到2580元（漲幅30%）；假日午晚餐從1990元調整到2580元（漲幅30%），下午茶從1290元調整到1590元（漲幅23%）。

▲「豐FOOD海陸百匯」美式嘉年華主題10月登場。（圖／取自豐FOOD海陸百匯官網）

另外，豐FOOD 8月曾推出平日下午餐2人同行1人半價活動（周一至周五），原本9月30日截止，不過官方日前宣布活動延長至10月31日，只要用餐主動出示官方FB活動圖片，即可享優惠，原價每人849元+10%，折扣後含服務費每人約722元。此外，11月30日前還有身分證優惠，只要對中「5、2、7、6」任3碼，平日午/晚餐送美式嫩煎牛小排。

▲煙燻牛胸肉。（圖／取自豐FOOD海陸百匯官網）

「豐FOOD海陸百匯」位於台北大直區，提供多國特色料理，目前餐檯正值美式嘉年華主題，供應現切牛排、煙燻牛胸肉、豬肋排、烤啤酒雞、起司通心粉、南方手抓海鮮、紐奧良辣雞翅、墨西哥雞肉捲餅等新菜色，全都可以無限取用。

