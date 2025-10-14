珍煮丹「冬茶花系列」新上市　限時1個月加會員喝免費飲料

▲珍煮丹推出全新「冬茶花」系列。（圖／珍煮丹提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

手搖飲「珍煮丹」推出全新「冬茶花」系列，把白緻山茶花入茶，香氣十足，一共有2款飲品選擇，10月15日全門市開賣。限時1個月加碼成為會員可免費喝「木梨茉莉」1杯，還可享會員專屬好禮。

▲▼冬茶花系列一共有2款飲品選擇。

珍煮丹「冬茶花」系列新上市，首推「冬茶花」，把山茶花的清雅幽香輕窨入茶，搭配冬瓜的自然甘甜，打造甜潤口感，一般門市大杯售價60元、百貨門市售價65元；「冬茶花白」則以冬茶花加入醇厚牛乳，更添奶香，一般門市大杯售價70元、百貨門市售價75元。

10月20日起至11月20日加碼祭出會員限定優惠，凡期間加入珍煮丹成為「珍友幫」成員可享3大專屬好禮，包括入會禮「免費喝木梨茉莉」1杯、生日禮「免費領當月壽星同品項買1送1券」1張、升級禮「凡達指定消費門檻升級至一代宗師享更多專屬福利」。

▲大苑子酪梨系列回歸。（圖／大苑子提供，下同）

另外，大苑子秋季限定「酪梨系列」也在10月回歸，選用最營養水果酪梨結合手工布丁打造2款飲品，此次有全新「許慶良酪梨布丁鮮奶」，把酪梨加入來自許慶良牧場的特A級鮮奶與手工布丁，打造出滑順濃郁、飽足感十足的健康系飲品，中杯售價80元，限於全台90間門市販售；「許慶良布丁鮮奶茶」則結合鮮奶茶，北部大杯售價80元、中南部售價75元。

▲許慶良酪梨布丁鮮奶限於90間門市販售。