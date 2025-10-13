「12米水豚氣偶」10/24進駐碧潭！駱馬君作伴　煙火秀開幕限定

▲12公尺高的「水豚君」裝置將於10月24日起進駐碧潭，陸地上則有「駱馬君」。（圖／新北市觀旅局提供）



記者彭懷玉／綜合報導

12公尺高的「水豚君」裝置將於10月24日起正式進駐碧潭！至12月21日前，每晚6時至10時點燈。陸地上則有「駱馬君」及5位好友作伴，開幕當晚加碼絢麗煙火秀。

每年碧潭除了水舞秀，地景裝置展是另一波旅遊亮點。今年秋冬，來自日本的超人氣插畫IP「水豚君（KAPIBARASAN）」將首度來台，觀旅局表示，該水上大型裝置高達12公尺，而陸地上則由他的好朋友「駱馬君」擔綱核心打卡點，形成獨特的「水陸雙亮點」。

▲日本超人氣插畫IP「水豚君（KAPIBARASAN）」10/24進駐碧潭地景裝置展。（圖／新北市觀旅局提供）



不只如此，水豚君的好朋友們「水豚仔」、「懷特小姐」、「熱血君」、「暴走君」及「陽光君」也齊聚碧潭東岸廣場，營造出團聚可愛氛圍，碧潭吊橋下方，更設置趣味十足的拍照迎賓牆。

▲走進碧潭吊橋，徜徉在自然美景相伴的療癒時光。（圖／新北市觀旅局提供）



碧潭餐飲遊憩區也將同步開幕，匯聚咖啡輕食、主題餐飲及特色商品等，並推出多重優惠活動，新店居民有「好鄰優惠」非假日消費可享88折、假日95折；以及單筆消費滿額贈禮和店內消費打卡分享獲限量好禮等活動。

▲碧潭吊橋下舉辦結合魔術、雜耍、特技及泡泡秀。（資料照／新北市觀旅局提供）



另外，在碧潭地景裝置展出期間，每周日及11月1日、2日有「希望市集」及「小青新咖啡節」；DCC碧潭廣場分別在10月26日、11月9日及16日每日下午3時至晚間6時，於碧潭吊橋下舉辦魔術、雜耍、特技及泡泡秀，新店區公所則於10月28日舉辦和美山步道觀光導覽，民眾別錯過。

碧潭地景裝置展10月24日開幕當晚加碼絢麗煙火秀，也把飼育員小哥與水豚君一同仰望夜空共賞煙火的場景搬進碧潭。同時，展覽期間每逢周末假日還有「水豚君快閃店」，推出碧潭限定周邊商品、並設有可愛拍照景區。