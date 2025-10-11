ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
大苑子羽衣甘藍5蔬果汁第2杯10元　CoCo2大飲品買1送1

▲大苑子推出新品「巨峰葡萄芭樂」。（圖／大苑子提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

鮮果手搖飲品牌「大苑子」推出全新限定飲品「巨峰葡萄芭樂」，選用香氣十足的葡萄結合珍珠芭樂，打造清爽滋味，即日起於全門市開賣。至10月12日前大苑子加碼祭出「羽衣甘藍5蔬果汁第2杯10元」限定優惠，CoCo則有2大飲品買1送1。

大苑子「巨峰葡萄芭樂」新上市，嚴選來彰化大村的「不紫葡萄」，雖非深紫色外觀但香氣濃郁、風味飽滿，搭配社頭產區的珍珠芭樂，每一口都能喝到酸甜口感，售價75元。

▲羽衣甘藍5蔬果汁限時第2杯10元。

為歡慶新品上市，至10月12日前可享「羽衣甘藍5蔬果汁第2杯10元」優惠，羽衣甘藍5蔬果汁是以超級食物「羽衣甘藍」為基底，融合多種台灣在地時令蔬果，再加入銀耳與奇亞籽，兼具營養與口感。

▲▼CoCo開賣新品「雙倍濃芋奶綠」 。（圖／CoCo提供）

▲CoCo開賣新品雙倍濃芋奶綠。（圖／CoCo提供）

另外，CoCo近日也開賣新品「雙倍濃芋奶綠」，選用雙倍濃郁手煮芋頭結合清香茉莉奶綠，大杯售價85元，至10月31日前都可訂線上平台可享2大杯100元，門市則推2大杯120元。

至11月4日前還有「2大飲品買1送1」優惠，品項包括「粉角檸檬冬瓜」、「奶茶三兄弟」，可享大杯同品項買1送1，提醒須使用外送平台Uber Eats才可享優惠。

