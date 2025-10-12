ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
國慶連假打卡去！兔兔Q、魯斯佛巨萌氣偶現身　碧潭將有水豚地景

▲迪士尼與台北捷運聯手推出《捷伴萌寵派對趣》，今（3日）至10月26日在大安森林公園站登場，迪士尼貓狗主題彩繪列車也同步啟動。（圖／台灣迪士尼提供）

▲迪士尼與台北捷運聯手推出《捷伴萌寵派對趣》，即日起至10月26日在大安森林公園站登場。（圖／台灣迪士尼提供）

記者彭懷玉／綜合報導

連假最後一天，台北人煩惱無處去嗎？即日起4公尺高的魯斯佛氣偶，就在北捷大安森林公園站，周遭設置瑪莉貓、101忠狗等多個打卡點。而3隻巨萌的「兔兔Q」現身新北河濱，10月31日前在新月橋及新月廣場與大家打招呼。另外，碧潭地景裝置展今年迎來水豚君，療癒樣貌將在10月24日見客。

▲迪士尼與台北捷運聯手推出《捷伴萌寵派對趣》，今（3日）至10月26日在大安森林公園站登場，迪士尼貓狗主題彩繪列車也同步啟動。（圖／台灣迪士尼提供）

▲周邊還集結瑪莉貓、101忠狗、小姐與流氓、木偶奇遇記等經典角色。（圖／台灣迪士尼提供）

▲迪士尼與台北捷運聯手推出《捷伴萌寵派對趣》，今（3日）至10月26日在大安森林公園站登場，迪士尼貓狗主題彩繪列車也同步啟動。（圖／台灣迪士尼提供）

4公尺魯斯佛氣偶在大安森林公園站
迪士尼粉絲注意！跩貓「魯斯佛」即日起現身台北捷運大安森林公園站，將一路展至10月26日，周邊還集結瑪莉貓、101忠狗、小姐與流氓、木偶奇遇記等經典角色，並設有拍貼機可留影。

迪士尼更預告，將於11月5日至2026年1月15日在中山站4號出口廣場打造全台唯一「動物方城市主題聖誕樹」，白天繽紛可愛、夜晚浪漫璀璨，陪粉絲一路迎接歲末佳節。

▲3隻兔兔Q在新月橋。（圖／新北市高灘處提供）

▲3座高達4.7公尺、3.5公尺與4.2公尺的兔兔Q氣偶，即日起至10月31日在新月橋及新月廣場限定登場。（圖／新北市高灘處提供）

3隻兔兔Q氣偶在新北河濱
今年高灘處攜手新銳藝術家Alan Hong，創作出3座高達4.7公尺、3.5公尺與4.2公尺的巨型氣偶，即日起至10月31日在新月橋及新月廣場（新莊端）限定登場。

▲3隻兔兔Q在新月橋。（圖／新北市高灘處提供）

▲趁著秋高氣爽的季節，到河濱與「兔兔Q」相見歡，一同感受河岸的悠閒氛圍。（圖／新北市高灘處提供）

創作IP「雲朵阿Q」聞名的Alan Hong，本次以弧形新月橋為靈感設計出「兔兔Q」，軟綿可愛的造型搭配夜間光雕，為河畔增添滿滿療癒氣息，趁著秋高氣爽的季節，到河濱與「兔兔Q」相見歡，一同感受河岸的悠閒氛圍。

▲碧潭地景裝置展「呆在碧潭の水豚君」10/24登場。（圖／翻攝自新北旅客）

▲碧潭地景裝置展「呆在碧潭の水豚君」10月24日登場。（圖／翻攝自新北旅客）

2025碧潭地景裝置展「呆在碧潭の水豚君」
每年碧潭地景裝置主題IP都令人期待，今年新北市觀旅局把超人氣的水豚搬來碧潭，一旁還有羊駝作伴，預計在10月24日正式亮相。

這次裝置以「水豚君與飼育員小哥一同仰望夜空共賞煙火」為場景打造，據悉大型地景裝置到了夜晚會發光。而開幕式當天，還有璀璨煙火秀，旅客將目睹煙火在空中施放、倒映河面，並與水豚君造景相互輝映，溫馨又可愛。

關鍵字： 新北市旅遊 台北市旅遊 魯斯佛氣偶 兔兔Q氣偶 2025碧潭地景裝置展 呆在碧潭の水豚君

