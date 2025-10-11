台中「沙鹿霞光步道」新完工！增生態廊道、座椅　還能一睹海景

▲「沙鹿霞光步道」入口意象。（圖／台中市觀旅局提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

有國道下步道秘境之稱的「沙鹿休閒景觀步道」，於南段新增長780公尺的「沙鹿霞光步道」，8月甫完工，新設生態廊道、休憩座椅、導覽牌及植栽解說牌等設施，沿途還可遠眺沙鹿、清水、梧棲等海線市鎮，天氣晴朗時甚至能一睹海景。

▲沙鹿休閒景觀步道延伸段「沙鹿霞光步道」8月完工。



全台唯一建在國道高架橋下的「沙鹿休閒景觀步道」，又被網友譽為「台版萬里長城」，近年在社群爆紅，就位於國道三號高架橋下，全長1.9公里，能遮陽、避雨的步道，深受在地人與遊客歡迎。

▲「沙鹿休閒景觀步道」南段新增「沙鹿霞光步道」，新設生態廊道、休憩座椅、導覽牌及植栽解說牌等設施。



台中市觀旅局於「沙鹿休閒景觀步道」南段新增「沙鹿霞光步道」，投入經費約2000萬元，步道新設生態廊道、休憩座椅、導覽牌及植栽解說牌等設施，沿途還可遠眺沙鹿、清水、梧棲等海線市鎮，天氣晴朗甚至能遠眺海景，成為當地新的旅遊亮點。

▲步道新設生態廊道。

觀旅局長陳美秀表示，此次工程從台灣大道六段與國道三號交會處，一路延伸至鎮南路，串連既有步道斷點，透過多項改善措施，將步道提升至更友善的使用環境。

▲▼植栽解說牌等設施；工程中將原有部分土路及礫石路面鋪設為透水鋪面，大幅提升行走的安全性與舒適性。





工程中將原有部分土路及礫石路面鋪設為透水鋪面，大幅提升行走的安全性與舒適性。此外，步道沿線也增設符合景觀特色的夜間照明設施，民眾在夜晚也能安心漫步，體驗不同的步道氛圍。



「沙鹿休閒景觀步道」適合規劃一日遊健行，旅客也別錯過知名地標沙鹿之翼、沙鹿車站附近的在地美食、老店、特色伴手禮，還能順道一遊今年8月試營運的台中海洋館，安排兩天一夜或三天兩夜的國慶連假小旅行。