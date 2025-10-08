Krispy Kreme「3款鬼怪甜甜圈」新上市　連3天買1盒送1盒

▲Krispy Kreme推出3款萬聖節限定鬼怪甜甜圈。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

為迎接萬聖節，美式甜甜圈品牌「Krispy Kreme」推出3款鬼怪甜甜圈，包括南瓜、幽靈、木乃伊全部變身，更特別打造2款專屬紙盒，只要購買盒裝甜甜圈即可免費升級，即日起正式開賣，還可享限時3天買1盒送1盒優惠。

▲▼「搗蛋南瓜」、「抱緊木乃伊」吃得到濃郁內餡。

Krispy Kreme推出「OPEN HOUSE of HALLOWEEN!開門吧！萬聖鬼屋」限定活動，一共打造3款鬼怪甜甜圈，「搗蛋南瓜」在醇厚黑巧克力淋面以南瓜巧克力勾勒出淘氣表情，搭配南瓜卡士達內餡；「麻吉幽靈」在甜甜圈外層包裹酸甜紫色優格巧克力淋面，還放了Q彈麻糬皮。

「抱緊木乃伊」外層裹滿濃郁抹茶巧克力，再使用義式糖霜繃帶變身成木乃伊造型，結合清新酸甜草莓餡，吸睛度十足，以上3款甜甜圈售價皆為60元，即日起至10月31日限時上市。同步推出2款以鬼屋闖關遊戲為主題的專屬紙盒，只要購買6或12顆甜甜圈即可免費升級萬聖節包裝。

▲同步推出2款以鬼屋闖關遊戲為主題的專屬紙盒。

▲限時3天LINE好友憑券可享買1盒送1盒優惠。

另為歡慶新品上市，今（8日）加入Krispy Kreme台灣LINE官方帳號，明天就能獲得好友新品券1張，至10月11日前憑券可享「買1送1」優惠，凡購買萬聖節禮盒即送原味糖霜甜甜圈1盒，買6入送6入、買12入送12入，門市數量為主、送完為止；至10月31日前還有「萬聖節套餐」優惠，只要購買萬聖節甜甜圈加購任一大杯飲品現折15元。

▲哈根達斯烤冰淇淋堡推出自由配組合。（圖／哈根達斯提供）

美國冰淇淋品牌「哈根達斯（Häagen-Dazs）」歐洲超夯「烤冰淇淋堡」近日則推出「自由配」組合活動，基底為鬆軟香甜的布里歐麵包，內餡可任選一球冰淇淋（全系列口味皆適用），再佐以香濃巧克力風味淋醬或酸甜草莓醬（2選1），最後點綴Q彈棉花糖、香脆堅果仁或鮮凍草莓粒（3選1），單入售價189元，即日起加入官方LINE綁定會員可享2入特價299元。

哈根達斯也精選3款人氣推薦組合，包括濃郁系「淇淋巧酥冰淇淋+巧克力風味淋醬+棉花糖」、酸甜夢幻「草莓冰淇淋+草莓醬+鮮凍草莓粒」、以及堅果莓果交織的「開心果冰淇淋+草莓醬+碎堅果仁」。