ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

Krispy Kreme「3款鬼怪甜甜圈」新上市　連3天買1盒送1盒

▲▼Krispy Kreme推出3款萬聖節限定鬼怪甜甜圈。（圖／記者蕭筠攝）

▲Krispy Kreme推出3款萬聖節限定鬼怪甜甜圈。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

為迎接萬聖節，美式甜甜圈品牌「Krispy Kreme」推出3款鬼怪甜甜圈，包括南瓜、幽靈、木乃伊全部變身，更特別打造2款專屬紙盒，只要購買盒裝甜甜圈即可免費升級，即日起正式開賣，還可享限時3天買1盒送1盒優惠。

▲▼Krispy Kreme推出3款萬聖節限定鬼怪甜甜圈。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼「搗蛋南瓜」、「抱緊木乃伊」吃得到濃郁內餡。

▲▼Krispy Kreme推出3款萬聖節限定鬼怪甜甜圈。（圖／記者蕭筠攝）

Krispy Kreme推出「OPEN HOUSE of HALLOWEEN!開門吧！萬聖鬼屋」限定活動，一共打造3款鬼怪甜甜圈，「搗蛋南瓜」在醇厚黑巧克力淋面以南瓜巧克力勾勒出淘氣表情，搭配南瓜卡士達內餡；「麻吉幽靈」在甜甜圈外層包裹酸甜紫色優格巧克力淋面，還放了Q彈麻糬皮。

「抱緊木乃伊」外層裹滿濃郁抹茶巧克力，再使用義式糖霜繃帶變身成木乃伊造型，結合清新酸甜草莓餡，吸睛度十足，以上3款甜甜圈售價皆為60元，即日起至10月31日限時上市。同步推出2款以鬼屋闖關遊戲為主題的專屬紙盒，只要購買6或12顆甜甜圈即可免費升級萬聖節包裝。

▲▼Krispy Kreme推出3款萬聖節限定鬼怪甜甜圈。（圖／記者蕭筠攝）

▲同步推出2款以鬼屋闖關遊戲為主題的專屬紙盒。

▲▼Krispy Kreme推出3款萬聖節限定鬼怪甜甜圈。（圖／記者蕭筠攝）

▲限時3天LINE好友憑券可享買1盒送1盒優惠。

另為歡慶新品上市，今（8日）加入Krispy Kreme台灣LINE官方帳號，明天就能獲得好友新品券1張，至10月11日前憑券可享「買1送1」優惠，凡購買萬聖節禮盒即送原味糖霜甜甜圈1盒，買6入送6入、買12入送12入，門市數量為主、送完為止；至10月31日前還有「萬聖節套餐」優惠，只要購買萬聖節甜甜圈加購任一大杯飲品現折15元。

▲▼哈根達斯烤冰淇淋堡。（圖／哈根達斯提供）

▲哈根達斯烤冰淇淋堡推出自由配組合。（圖／哈根達斯提供）

美國冰淇淋品牌「哈根達斯（Häagen-Dazs）」歐洲超夯「烤冰淇淋堡」近日則推出「自由配」組合活動，基底為鬆軟香甜的布里歐麵包，內餡可任選一球冰淇淋（全系列口味皆適用），再佐以香濃巧克力風味淋醬或酸甜草莓醬（2選1），最後點綴Q彈棉花糖、香脆堅果仁或鮮凍草莓粒（3選1），單入售價189元，即日起加入官方LINE綁定會員可享2入特價299元。

哈根達斯也精選3款人氣推薦組合，包括濃郁系「淇淋巧酥冰淇淋+巧克力風味淋醬+棉花糖」、酸甜夢幻「草莓冰淇淋+草莓醬+鮮凍草莓粒」、以及堅果莓果交織的「開心果冰淇淋+草莓醬+碎堅果仁」。

【你可能也想看】

►2大速食店推「89元銅板優惠」　限定組合一次看
►麥當勞美式起司堡、藍莓卡士達派回歸　小麥麥家家酒玩具只送不賣
►三商炸雞買5送5、檸檬雞翅99元　3大國慶優惠明開跑

關鍵字： 美食情報 美食雲 Krispy Kreme Häagen-Dazs 哈根達斯 萬聖節

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

推薦閱讀

Krispy Kreme3款鬼怪甜甜圈新上市

Krispy Kreme3款鬼怪甜甜圈新上市

拿坡里「炸雞買4送4」慶雙十連假

拿坡里「炸雞買4送4」慶雙十連假

連假出遊免開車！搭台灣好行玩南投

連假出遊免開車！搭台灣好行玩南投

7-11「Moleskine x 三麗鷗狗狗天團」

7-11「Moleskine x 三麗鷗狗狗天團」

新北大都會公園新設「定位指標牌」

新北大都會公園新設「定位指標牌」

首爾聖水洞爆紅祖傳三代馬鈴薯排骨鍋

首爾聖水洞爆紅祖傳三代馬鈴薯排骨鍋

國慶連假2樂園優惠　178元起爽玩

國慶連假2樂園優惠　178元起爽玩

台南山中有最新「巨型百米滑水道」

台南山中有最新「巨型百米滑水道」

3大速食店會員日優惠一次看

3大速食店會員日優惠一次看

「2025新北耶誕城」11/14開城

「2025新北耶誕城」11/14開城

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

CoCo限時1天珍奶買1送1

嘉義「新港海賊庄休閒農場」開幕

三峽荒郊野外吃土雞！

台北萬豪酒店線上旅展登場

「2025新北耶誕城」11/14開城

旭集台北3店「雪蟹腳吃到飽」再加碼

藏壽司x吉伊卡哇滿額贈最終回

全台5家必比登牛肉麵一次看

「華航全航線65折」只賣到10/16

50隻土雞熬一鍋湯！三峽雞湯小卷米粉

熱門行程

桃園「來慈湖・潮復刻」重返復古潮流時光

10/4–11/16慈湖秋日限定登場！八大亮點輪番上演，沉浸懷舊氛圍，感受不一樣的秋夜浪漫

最新新聞更多

Krispy Kreme3款鬼怪甜甜圈新上市

拿坡里「炸雞買4送4」慶雙十連假

連假出遊免開車！搭台灣好行玩南投

7-11「Moleskine x 三麗鷗狗狗天團」

新北大都會公園新設「定位指標牌」

首爾聖水洞爆紅祖傳三代馬鈴薯排骨鍋

國慶連假2樂園優惠　178元起爽玩

台南山中有最新「巨型百米滑水道」

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366