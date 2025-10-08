台南山中最新「巨型百米滑水道」　玩超大水池、水槍還能體驗攀樹

▲台南山上花園水道博物館打造全新百米滑水道。（圖／台南山上花園水道博物館提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

雙十連假去哪玩？全台最好玩的百米滑水道就在台南山上花園水道博物館。館方為迎接6周年館慶，舉辦「夏浪祭」，於10月10日至12日連假期間登場，其中最大亮點，就是在山中打造長達100公尺、高度15公尺的超巨型滑水道，讓大小朋友在藍天下盡情玩耍，成為南台灣最涼爽的打卡亮點。

▲▼百米滑水道只有三天限定。

台南山上花園水道博物館打造的全新滑水道以博物館人氣吉祥物「小黃狗園長」轉開水龍頭為造型，從高處一滑而下，象徵源源不絕的清涼活力。現場同時設有大型水池與水槍互動區，讓遊客在炎炎夏日中大玩特玩。主辦單位提醒，入場須穿泳衣、不穿鞋，並遵守安全規定，才能安心享受滑水快感。

▲還有攀樹體驗。（圖／翻攝自台南山上花園水道博物館臉書專頁）

除了滑水道外，活動期間還有「FUN水市集」同步登場，匯集手作文創、美食冰品與闖關遊戲等超過18個集點挑戰任務，只要完成關卡即可兌換限定好禮，包括翡冷翠文創與波隆那世界插畫大展聯名周邊，讓旅客邊玩邊收集。

▲也有市集。（圖／翻攝自台南山上花園水道博物館臉書專頁）

山上花園水道博物館也推出挑戰自我極限的「攀樹體驗」、觀察蜂巢生態的「蜂遊趣」、到綠意滿滿的「麒麟貓綠植手作」，每一項都充滿教育性與趣味性。館方表示，此次「夏浪祭」限時三天，將知識、遊戲與親水體驗結合，讓更多人認識百年水道的歷史價值，活動每日早上9點30分至下午5點30分開放，12歲以下孩童憑證件可免費入園。