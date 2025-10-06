ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
板橋凱撒「南洋料理吃到飽」加碼延長　一周3天下殺880元起

▲▼板橋凱撒大飯店「蓮花餐廳」的「南洋單點吃到飽」優惠宣布再加碼。（圖／翻攝板橋凱撒大飯店臉書粉專）

▲板橋凱撒大飯店「蓮花餐廳」的「南洋單點吃到飽」優惠宣布再加碼。（示意圖／翻攝板橋凱撒大飯店臉書粉專）

記者蕭筠／台北報導

板橋凱撒大飯店2F「蓮花餐廳」的「南洋單點吃到飽」優惠宣布再加碼，活動從10月起延長至12月31日，且除原定平日周一、二共2天外，更加開周日午、晚餐場次，一周有3天時間可享優惠。

蓮花餐廳推出「南洋單點吃到飽」優惠活動深受饕客喜愛，結合東南亞多國料理風味，讓不少人狂讚「值回票價！」業者宣布活動加碼延長至12月31日，原僅開放平日周一、二共2天午、晚餐時段，再加開周日午、晚餐場次，價位部分成人平日880元+10%、假日1080元+10%，孩童價位依年齡有所不同，詳細活動內容可至官網查詢。

蓮花餐廳南洋單點吃到飽以「桌邊單點」提供豐盛饗宴，吃得到月亮蝦餅、打拋豬、清蒸檸檬魚、泰式辣炒海鮮、馬來風炒粿條等道地料理，總計超過20道南洋料理現點現做，還有自助沙拉吧、甜點飲品無限供應。

▲▼爭鮮餐飲集團旗下品牌MAGiC TOUCH，主打豐富食材新鮮現做，5月9日推出全新菜單「進擊の享肉祭」。（圖／記者黃士原攝）

▲爭鮮旗下MAGiC TOUCH推出超值壽司吃到飽活動。（示意圖／記者黃士原攝）

另外，爭鮮集團旗下「MAGiC TOUCH」整個10月也祭出「超值壽司吃到飽」活動，只要499元即可享有40元品項吃到飽，周一至周四平日限定，每日上午11時至下午3時登場，最後進場時間為下午3時，活動限用於文化店、楠梓後昌店、美術店共3門市，用餐限時90分鐘。

40元品項包括鮭魚肚、焦糖鮭魚、秘傳醬燒牛舌、甜蝦、泡菜伊比利豬、鮮味酪梨蝦等握壽司，還有蘆筍蝦手卷、海帶鮮魚味噌湯、蝦味魚卵稻荷等，換算下來，只要吃13盤就能回本。

