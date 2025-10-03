中秋連假「3縣市」訂房最滿！人氣旅遊地揭曉　苗栗推山海線玩法

▲國家鐵道博物館第一階段已開放，是北市最新景點。（圖／文化部提供）



記者彭懷玉／台北報導

明（4日）迎來中秋3天連假，根據觀光署公布訂房率，新北市、台北市及苗栗縣為訂房最夯前3名。對此，北市府指出，中秋連假住宿熱區集中在中山、中正、萬華和信義區；新北市部分，民宿預估以瑞芳最受歡迎，旅館則以板橋、新店及淡水為主。而苗栗縣則說，連假通常以親子家庭旅遊居多，建議旅客可規劃山、海線不同玩法。

▲捷運中山站1號出口新增觀景平台。（圖／台北捷運公司提供）



觀傳局指出，中秋連假台北住宿熱區主要集中在中山、中正、萬華和信義區。想找新景點旅客，推薦前往近期開幕的「國家鐵道博物館」，或可走訪心中山線形公園，連假期間舉辦萬聖節主題市集。

▲圓山飯店中秋音樂烤肉派對10月4日至5日登場。（資料照／圓山大飯店提供）

隨著下半年旅遊旺季來臨，北市旅宿業者把握中秋、國慶等連假，推出各式優惠專案，圓山飯店10月4日至5日舉辦「覓月．圓山夜」中秋音樂烤肉饗宴；台北遠東香格里拉則祭出續住8折優惠，並可用優惠價加購餐飲。此外，台北凱撒、松山意舍酒店、亞都麗緻飯店也推出中秋禮盒與住宿組合。

北市府下半年也將舉辦各種大型觀光活動，包括台北白晝之夜、台北馬拉松及跨年晚會等，進一步延續觀光熱潮。

▲民宿部分預估以瑞芳最受歡迎。圖為金瓜石一帶夜景。（圖／記者彭懷玉攝）



新北市部分，觀旅局指出，民宿預估以瑞芳最受歡迎，旅館則多集中在板橋、新店及淡水。熱門區域集中於交通便捷的都會商圈與新北市青春山海線上，如新店碧潭、烏來溫泉、淡水老街、九份山城，以及新開幕位於鶯歌的新北市美術館等。觀旅局提醒，連假期間人潮多，建議多利用大眾運輸工具。

▲南庄老街桂花巷。（資料照／記者彭懷玉攝）



至於苗栗縣近年來也成為後起之秀，苗栗縣觀光協會副理事長郭仲紋則說，連假以親子家庭客居多，以區域來看，苗栗可分為山海線旅行廊帶，山線像是泰安溫泉區、明德水庫、南庄老街、三義慢城（舊山線鐵道自行車、勝興火車站與龍騰斷橋）與卓蘭壢西坪休閒農業區。

海線部分，則有竹南通霄銅鑼等區域的觀光工廠、白沙聖域天空之丘（白沙屯-好望角廊帶）；宗教之旅可走白沙屯拱天宮與山邊媽祖、文化之旅有苑裡老街、藺草與彩繪稻田，以上景點提供給準備來苗栗玩的民眾參考。

▲花露農場也有住宿空間。（資料照／記者彭懷玉攝）



除了享沐時光莊園、花露農場、自然圈農場等提供不同型態的住宿氛圍，頭份尚順育樂世界的君樂飯店，則結合室內玩樂與百貨公司，吸引不少親子家庭客遊玩並留宿。

▲苗栗頭份尚順育樂世界內的君樂飯店。（圖／業者提供）