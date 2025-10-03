韓國滑雪9499元起！2大線上旅展優惠　國旅推「福森號」賞日出

▲雄獅ITF冬季北海道6日遊，搭破冰船免3萬。（圖／雄獅旅遊提供）



記者彭懷玉／綜合報導

接下來還有多個3天以上的連續假日，旅行社業者表示「看好短線熱潮」，為搶攻年底至明年春節旅遊商機，雄獅旅遊與可樂旅遊相繼宣布推出線上旅展，祭出「出國萬元有找」等優惠。

▲雄獅旅遊10月7日至11月10日舉辦ITF線上旅展。（圖／雄獅旅遊提供）



雄獅旅遊

雄獅旅遊10月7日至11月10日舉辦ITF線上旅展，全新升級會員制度「雄獅幣」一點抵一元，旅展期間天天抽「大阪自由行」、「泰國6日遊」等大獎，下單還有機會再抽萬元點數。

▲峴港洲際陽光半島度假酒店。（示意圖／記者彭懷玉攝）



雄獅看好第四季短線熱潮，韓國半自助行程業績較去年成長逾4成，東南亞的馬新、清邁、峴港等地區，連假團賣況已超過8成；此外，2026年的春節假期長達9天，長線行程表現佳，其中以德瑞、荷比法最受青睞，瑞士鐵道亦是熱銷產品。對此，雄獅看好今年線上旅展表現，預期業績較去年呈雙位數成長。

▲雄獅ITF連續35天有促銷。（圖／雄獅旅遊提供）



線上旅展中，推薦「首爾滑雪4日」，搭長榮航空每人9,499元起；日本關西蒐集宇治、奈良、京都世界遺產，5日遊每人19,888元起；「楓紅濟州5日」賞漢拏山壯麗美景，每人17,888元起；雄獅首賣「芭達雅煙火節6日」，搭上觀賞船，優雅觀賞世界級的煙火盛宴，每人18,999元起。自由行有「關島5日」搭聯合航空早去晚回，每人16,800元起。



長線部分，澳洲黃金海岸遨遊6日免4萬；雪梨跨年搭乘全景玻璃船、或輕鬆入座港灣餐廳賞煙火最高省4千；土耳其杜拜12日遊每人69,900元起，再送100美元購物金；「蒙古貝加爾湖10日」，在藍冰拍下人生最美旅行照，早鳥優惠兩人同行最高省1.5萬元。

▲搭福森號品茗賞景，入住梅園樓景觀飯店免萬元。（圖／雄獅旅遊提供）



國內部分，鐵道「森林療癒品茗日出3日」搭上檜木打造的美學列車「福森號」，欣賞絕美阿里山日出，每人24,999元起；「台中采寓2日」搭最夯的甜點列車-海風號，每人10,500元起；「浪漫溫泉3日」搭山嵐號住頂級潔西艾美酒店，兩萬有找。

▲可樂旅遊壓軸強檔「年終線上旅展」今（3日）至11月14日登場。（圖／可樂旅遊提供）



可樂旅遊

可樂旅遊壓軸強檔「年終線上旅展」今（3日）至11月14日登場，規劃「出國萬元有找專區」、早鳥預購最高現折5千、高鐵旅遊69折、國內遊最低699元等優惠。



可樂旅遊表示，接下來還有行憲紀念日、跨年，以及明年的農曆春節、228等假日，預期天數短、萬元有找旅遊商品將會成為主力，包含短線、國旅商品有望成長3成以上。

▲「曼谷自由行5+1日」9,999元起，搭長榮直飛曼谷，入住市區精品酒店。（圖／可樂旅遊提供）



對此，規劃出國萬元有找專區，「首爾清州可樂GO、樂天世界5日」每人8,999元起；「曼谷自由行5+1日」9,999元起，搭長榮直飛曼谷，入住市區精品酒店。



還有「新馬雨林探險園、兩晚五星飯店5日」每人19,999元起，前往新加坡萬態野生動物世界全新開幕的「亞洲雨林探險園」；日本立山黑部賞楓5日31,888元起，搭立山黑部紅葉纜車，漫步在香嵐溪長達6公里的自然步道賞楓紅，旅途中特別安排螃蟹吃到飽。另有指定團體旅遊商品早鳥預購最高再減5,000元優惠。



國內旅遊部分，可樂旅遊推出1至4日一口價商品，每人最低699元起，指定商品第2人最高再減500元，推薦「南投承萬尊爵酒店2日」2,588元起，行程涵蓋日月潭與埔里紙教堂。熱門的高鐵旅遊也同步加碼，於官網輸入優惠代碼即可享單筆69折，最高現省1,000元。

海外自由行同樣有多重優惠，指定Club Med北海道滑雪商品每人減3,000元，國外自由行全線路折500元，全球訂房、票券單筆95折，國外機票限時最低88折。