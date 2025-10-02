小潘蛋糕坊明天恢復營業　佳德10/7起連休8天

▲小潘蛋糕坊明天恢復營業。（圖／資料照／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

想買鳳梨酥來送禮的民眾注意了！連休19天的鳳梨酥名店「小潘蛋糕坊」明天恢復營業，但販售商品不確定，有什麼就賣什麼。台北人氣名店「佳德鳳梨酥」今日則公告，10月7日起公休8天，中秋節當天早上8:30營業至商品售完為止。

新北市鳳梨酥名店「小潘蛋糕坊」中秋前夕連休，9月14日至10月2日門市暫停販售，明天起恢復營業，但販售商品不確定，有什麼就賣什麼。由於是連假前一天，依照往年經驗，一早就會出現排隊人潮，從店門口綿延到巷口。

雖然小潘蛋糕坊的鳳梨酥在全台超商、多個通路都買得到，不少消費者卻認證「裸裝比單顆包裝更酥脆好吃」，因此許多老饕還是會到實體店面購買。

▲佳德糕餅10月7日至10月14日公休令。（圖／記者屠惠剛攝）

此外，台北人氣鳳梨酥店「佳德糕餅」今日則公告，10月7日至10月14日公休，中秋節當天早上8:30營業至商品售完為止。而公休結束後，10月15日早上8:30恢復營業，部分商品有指定販售，像是圓形酥餅、原味鳳梨酥早上開賣，賣鳳黃酥與蔓越莓鳳梨酥則是下午才買得到，其他商品以現場供應為主。

彰化不二坊中秋前也是連休19天，10月3日至10月6日恢復門市販售。已完成電話預購訂單顧客，請依照預定的時間至門市取貨，請敲鐵捲門，並告知取貨人姓名、電話和取貨數量。