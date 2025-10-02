ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

小潘蛋糕坊明天恢復營業　佳德10/7起連休8天

▲▼小潘開賣，民眾魚貫入店。（圖／記者黃士原攝）

▲小潘蛋糕坊明天恢復營業。（圖／資料照／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

想買鳳梨酥來送禮的民眾注意了！連休19天的鳳梨酥名店「小潘蛋糕坊」明天恢復營業，但販售商品不確定，有什麼就賣什麼。台北人氣名店「佳德鳳梨酥」今日則公告，10月7日起公休8天，中秋節當天早上8:30營業至商品售完為止。

新北市鳳梨酥名店「小潘蛋糕坊」中秋前夕連休，9月14日至10月2日門市暫停販售，明天起恢復營業，但販售商品不確定，有什麼就賣什麼。由於是連假前一天，依照往年經驗，一早就會出現排隊人潮，從店門口綿延到巷口。

雖然小潘蛋糕坊的鳳梨酥在全台超商、多個通路都買得到，不少消費者卻認證「裸裝比單顆包裝更酥脆好吃」，因此許多老饕還是會到實體店面購買。

▲佳德糕餅10月7日至10月14日公休令。（圖／記者屠惠剛攝）

此外，台北人氣鳳梨酥店「佳德糕餅」今日則公告，10月7日至10月14日公休，中秋節當天早上8:30營業至商品售完為止。而公休結束後，10月15日早上8:30恢復營業，部分商品有指定販售，像是圓形酥餅、原味鳳梨酥早上開賣，賣鳳黃酥與蔓越莓鳳梨酥則是下午才買得到，其他商品以現場供應為主。

彰化不二坊中秋前也是連休19天，10月3日至10月6日恢復門市販售。已完成電話預購訂單顧客，請依照預定的時間至門市取貨，請敲鐵捲門，並告知取貨人姓名、電話和取貨數量。

關鍵字： 美食雲 小潘 小潘鳳梨酥 佳德

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【整層遭活埋】佛祖街成泥沙地獄！ 開挖震撼畫面曝

推薦閱讀

觀光署前署長周永暉將接任台灣港務公司董事長　預計本月13日上任

觀光署前署長周永暉將接任台灣港務公司董事長　預計本月13日上任

影／香港海洋公園水上樂園必玩設施

影／香港海洋公園水上樂園必玩設施

寒舍集團線上旅展今日登場

寒舍集團線上旅展今日登場

小潘蛋糕坊明天恢復營業

小潘蛋糕坊明天恢復營業

基隆港逾50年公廁改造為智慧公廁　自動管理、人潮監控超省心

基隆港逾50年公廁改造為智慧公廁　自動管理、人潮監控超省心

全聯日用品「買1送1」　愛買推康寧餐具21折起

全聯日用品「買1送1」　愛買推康寧餐具21折起

老賴茶棧「烤糖奶蓋系列」新上市

老賴茶棧「烤糖奶蓋系列」新上市

每間房都能看到雲海星空！清境山景別墅

每間房都能看到雲海星空！清境山景別墅

7-11新推「輕乳茶系列」任2杯優惠

7-11新推「輕乳茶系列」任2杯優惠

日本炸雞品牌KARAYAMA首度登台

日本炸雞品牌KARAYAMA首度登台

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

一周兩天「林口夜市」排隊美食全收錄

雲林、嘉義中秋必看海上花火大會

十月連假出國必看！投保旅平險月月抽東京WBC經典賽＋iPhone17等大禮

德州BBQ名店新推5款新漢堡

苗栗飯店「美食音樂嘉年華」免費開放

黑毛屋台中首店10/3開幕

東京百年壽喜燒「日山」台灣首店10/7開幕

莫斯科闆娘手作「俄羅斯布林餅」

參觀養樂多製造生產線！

隱身桃鶯陸橋下豆花三輪車！

熱門行程

桃園「來慈湖・潮復刻」重返復古潮流時光

10/4–11/16慈湖秋日限定登場！八大亮點輪番上演，沉浸懷舊氛圍，感受不一樣的秋夜浪漫

最新新聞更多

觀光署前署長周永暉將接任台灣港務公司董事長　預計本月13日上任

影／香港海洋公園水上樂園必玩設施

寒舍集團線上旅展今日登場

小潘蛋糕坊明天恢復營業

基隆港逾50年公廁改造為智慧公廁　自動管理、人潮監控超省心

全聯日用品「買1送1」　愛買推康寧餐具21折起

老賴茶棧「烤糖奶蓋系列」新上市

每間房都能看到雲海星空！清境山景別墅

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366