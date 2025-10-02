ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
COLD STONE「酷黑冰淇淋」萬聖節限定　極濃巧克力系列也回歸

▲▼COLD STONE推萬聖節限定「酷黑紅絲絨」；冬季限定「極濃巧克力系列」加碼升級回歸。（圖／記者蕭筠攝）

▲COLD STONE開賣最新萬聖節冰淇淋、升級版極濃巧克力系列。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

為迎接萬聖節，COLD STONE推出全新限定「酷黑紅絲絨」，選用酷炫黑色冰淇淋結合鹹甜玫瑰鹽，還放上紅絲絨蛋糕，搭配限量「極黑脆餅」打造濃濃過節氛圍；冬季經典「極濃巧克力系列」也同步升級回歸，10月3日起限時開賣。

▲▼COLD STONE推萬聖節限定「酷黑紅絲絨」；冬季限定「極濃巧克力系列」加碼升級回歸。（圖／記者蕭筠攝）

▲萬聖節限定全新「酷黑紅絲絨」限時開賣。

COLD STONE推出萬聖節限定「酷黑紅絲絨」，選用極濃黑玫瑰鹽冰淇淋做為基底拌入黑可可餅乾，再淋上巧克力醬，最後點綴紅絲絨蛋糕，口感鹹甜，尤其搭配限量回歸的「極黑脆餅」更吸睛，10月3日起至11月6日限時販售。

▲▼COLD STONE推萬聖節限定「酷黑紅絲絨」；冬季限定「極濃巧克力系列」加碼升級回歸。（圖／記者蕭筠攝）

▲冬季限定「極濃巧克力系列」升級回歸。

冬季限定經典「極濃巧克力冰淇淋」同步升級登場，加入可可粉增添濃郁苦甜滋味，一共有3款組合，「開心極濃巧」加入焦糖醬、比利時焦糖脆餅搭配開心果碎粒；「QQ極濃巧」拌入草莓、OREO餅乾，再撒上Q彈小麻糬及極濃巧克力粉；「紅絲絨極濃巧」結合巧克力醬、酥脆餅乾，最後放上紅絲絨蛋糕，10月3日起至2026年1月8日限時開賣。

為歡慶新品上市，10月3日至10月6日可享「中杯以上冰淇淋、濃霜淇淋、濃霜聖代同尺寸第2件99元」優惠，提醒不含脆餅、桶裝，並以價低者為優惠品項。

▲▼CREMIA推全新提拉米蘇霜淇淋 。（圖／記者蕭筠攝）

▲CREMIA提拉米蘇冰淇淋睽違1年再度回歸。

另外，北海道人氣冰淇淋品牌「CREMIA」台灣限定「提拉米蘇冰淇淋」睽違1年也再度回歸，嚴選北海道馬斯卡彭及紐西蘭奶油起司，結合坦尚尼亞、巴西、瓜地馬拉的混合咖啡萃取，打造香氣十足的濃郁咖啡冰淇淋，最後撒上法國頂級可可粉，每支售價150元，數量有限、售完為止，提醒機捷A12、新濱町門店未販售。

