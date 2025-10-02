翰林茶館生日慶優惠開跑　珍奶買1送1、對中身分證39折

▲翰林茶館39周年慶推首波優惠活動。（圖／翰林茶館提供）

記者蕭筠／台北報導

茶飲品牌「翰林茶館」歡慶39周年，找來擁有逾70年歷史的「萬秀洗衣店」展開聯名合作，首波推出「熊貓珍奶買1送1」、「萬中選一身分證39折」等2大優惠，即日起至10月31日限時開跑。

翰林茶館攜手萬秀洗衣店推出生日慶限定優惠，即日起至10月31日凡身分證字號同時含有「3」與「9」共2個數字，且真實姓名中帶有「萬」字的消費者，即可享翰林茶館／茶棧當日單筆消費39折專屬優惠。

期間再加碼每周六、日、一可享「大杯熊貓珍奶外帶買1送1」限定優惠，每店每日限量30組，每人限購2組，提醒活動僅限門市現場消費，線上點餐與外送不適用。

▲大苑子熱賣18年的經典「台灣鮮搾柳丁綠」回歸。（圖／大苑子提供）

另外，柳丁迎來盛產季節，大苑子熱賣18年的經典「台灣鮮搾柳丁綠」於全門市強勢回歸，嚴選台灣新鮮結合茉莉綠茶，口感酸甜適中，北部大杯售價75元、南部70元。

10月起至12月31日加碼推出「喝台灣柳丁．幸運月月抽」活動，凡於門市購買2杯台灣鮮搾柳丁綠即可獲得抽獎券，限量10萬張，且當月抽獎券未中獎可累積至下個月抽獎，10月頭獎為台灣鮮搾柳丁綠66杯免費送、11月頭獎為旺卡+儲值金6666元、 12月頭獎為價值12000元的黃金金飾，各抽出1名，詳細資訊可至官網查詢。