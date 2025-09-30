台中第5家「UG」今天開幕買1送1　中秋限時3天送飲品優惠券

▲UG台中第5家門市今天開幕。（圖／UG提供）

記者蕭筠／台北報導

人氣手搖飲「UG樂己」台中第5家門市今（30）日正式開幕，不僅祭出指定飲品買1送1，加碼送品牌保冷袋，送完為止；同步推出會員限定中秋優惠，限時3天開放每人領取「桂花輕烏龍純茶第2杯半價券」共2張。

UG最新台中北平店今日正式開幕，即日起至10月2日可享「大杯三窨十五茉純茶買1送1」優惠，每人含優惠限購20杯，至10月13日前加碼凡消費再送質感品牌保冷袋1個，活動詳情依門市現場公告為主。

UG主打AI製茶技術，製作一杯茶只須7秒，且確保每杯茶飲品質一致，提供高品質的茶飲體驗。其招牌飲品為「三窨十五茉」系列，採用3次窨製的茉莉花薰香工法，讓100%原葉茶完美吸附15朵茉莉花的清香，即使無糖也好喝，還有桂花輕烏龍、茶花紅烏龍、UG奶茶也是必喝。

另為歡慶中秋節，UG特別推出會員限定活動，10月4日起至10月6日會員每人可於官方LINE領取「大杯桂花輕烏龍純茶第2杯半價」優惠，限領2張，開放門市、線上點餐使用。

UG台中北平店

地址：台中市北屯區北平路三段107號

電話：04-22372236

▲鶴茶樓最新高雄瑞隆店將在10月4日開幕。（圖／鶴茶樓提供）

鶴茶樓最新高雄瑞隆店則將在10月4日開幕，並祭出開幕限定優惠，於開幕當天可享「鶴頂紅茶」、「綺夢那堤」、「藝伎紅茶」3款飲品任選免費喝，下午1時至5時限時送、限量200杯，每人限領1杯。

●鶴茶樓高雄瑞隆店

地址：高雄市前鎮區瑞隆路560號