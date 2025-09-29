ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
青山「柚花青茶系列」新上市　今天任選第2杯半價

▲青山推出全新「柚花青茶」系列。（圖／青山-青茶專業製作提供）

▲青山推出全新「柚花青茶」系列。（圖／青山-青茶專業製作提供）

記者蕭筠／台北報導

搶攻中秋商機，以青茶做為主打的手搖飲「青山-青茶專業製作」推出全新「柚花青茶」系列，選用四季春茶搭配柚子花、橘子打造2款限定飲品，即日起正式上市，且可享限時1天任選第2杯半價優惠。

青山「柚花青茶」系列新上市，「柚花青茶」選用四季春為基底，搭配一年一採的珍稀柚子花精心窨製，每一口都能喝到帶有淡淡柚花香的口感，中杯售價35元、大杯40元；「橘子柚花青茶」則加入醇厚鮮甜橘子，層次感更豐富，中杯售價65元、大杯70元。

為歡慶新品上市，今（29）日全門市可享「柚花青茶系列任選第2杯半價」優惠，每人限購2組，並以價低者為優惠品項。

▲麻古茶坊推出全新「紅萱烏龍系列」。（圖／麻古茶坊提供）

▲麻古茶坊推出全新「紅萱烏龍系列」。（圖／麻古茶坊提供）

另外，麻古茶坊全門市近日則推出全新「紅萱烏龍系列」，其中「紅萱烏龍」為純茶，入口先是感受到蜜香，中段轉為炭焙烏龍的堅果香，尾韻回甘，售價45元起。

還有3款以紅萱烏龍做為基底的限定飲品，包括加入波霸和椰果的「紅萱雙Q（售價45元起）」、結合酸甜柳橙的「橙香紅萱（售價65元起）」、搭配鮮榨葡萄柚的「柚香紅萱（售價60元起）」，提醒部分門市售價略有不同，請依官網及門市菜單公告為主。

