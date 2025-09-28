4條親子必玩阿里山步道！看千年巨木、雲海　再住海拔最高飯店

▲阿里山日出美景。（圖／阿里山林業鐵路及文化資產管理處提供）

記者蔡玟君／綜合報導

時序入秋，涼爽的氣候正適合親近山林！嘉義阿里山就有4條適合親子共遊的步道，不僅可以心上千年巨木，還能看雲海、日出。阿里山賓館也推出全包式度假住房專案，一泊三食每人9300元起，再享嘉義高鐵站專車接駁，還能探訪山美部落秘境。

▲水山療癒步道。（嘉義縣政府提供，下同）

位於阿里山國家森林遊樂區內的「水山療癒步道」，以靜謐幽境與巨木景觀吸引旅人造訪，沿途林蔭蓊鬱，漫步其中不僅可感受阿里山鐵道文化的獨特魅力，更可近距離一睹樹齡超過千年的水山巨木。旅人同時可以搭乘阿里山森林小火車、看日出、觀雲海、欣賞阿里山神木遺跡、仰望參天巨木群的震撼氣勢。

▲特富野步道。

▲迷糊步道。

有全台最美森鐵步道之稱的「特富野古道」，一直是高人氣必訪步道之一，平緩易行，漫步於高聳林木間雲霧繚繞，彷彿走入如夢般的迷霧森林，林道景致幽靜唯美；充滿綠意的「迷糊步道」又稱米洋溪步道，因蜿蜒米洋溪畔，鄒族人取米、湖（底）諧音命名。步道竹林涼蔭、小橋流水潺潺，雲霧飄來時更顯唯美，漫步其中通體舒暢。

▲頂湖步道。

阿里山鄉「頂湖步道」則是條環狀路線，沿途可欣賞高聳杉木林、翠綠孟宗竹林及茶園美景，山嵐縈繞在層層山巒間景致迷人，步道內有涼亭，還有天然原始林棧道與罕見的生痕化石。

除了走步道，山中也有許多特色美食，如「金皮雕工作室」品嚐部落風味料理，亦可動手體驗皮雕DIY；「FKUO山芙蓉茶業」享用無菜單料理或體驗森林茶席饗宴；坐擁山嵐美景的景觀日式茶屋「佐一茶屋」則能品嚐加入自家阿里山紅茶的茶泡飯。

▲阿里山賓館豪華家庭房。（圖／業者提供）

而10月將連續迎來中秋、雙十、光復節連假，阿里山賓館也推出全包式住房專案「鄒年慶部落探索」，凡於中秋、雙十、光復節3個連假指定日入住豪華家庭房，一泊三食每人9300元起，再享嘉義高鐵站專車接駁服務漫遊達娜伊谷生態公園，及阿里山賓館房客獨享壯麗雲海和夕陽美景。

▲阿里山百合花季。（圖／阿里山賓館提供）

此外，10月時值阿里山樂野部落百合花季，阿里山百合生產合作社從荷蘭引進超過30個品種的百合，10月4日起至10月31日止開放民眾欣賞百合花，房客可於上山或下山時，搭乘台灣好行或自駕至樂野村百合花生產合作社溫室園區，憑房卡或訂房證明享免費入園。