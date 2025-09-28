ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
高雄熊重返月世界　熱氣球嘉年華周邊商品、交通一次看

▲高雄熊熱氣球重返月世界　嘉年華周邊商品、交通一次看。（圖／記者黃士原攝）

▲「2025高雄愛‧月熱氣球」昨日登場。（圖／取自高雄旅遊網）

記者黃士原／台北報導

高雄市政府觀光局舉辦的「2025高雄愛‧月熱氣球」昨日登場，人氣爆棚、高達28公尺高的「高雄熊」造型熱氣球在田寮月世界再度現身，而民眾手上的繫留票券還能加購高雄熊熱氣球主題商品。此外，觀光局在活動現場規劃5處停車場、3處接駁站，但主辦單位提醒，適逢教師節連假、停車空間有限，請民眾多加利用交通接駁服務。

▲高雄熊熱氣球重返月世界　嘉年華周邊商品、交通一次看。（圖／取自高雄旅遊網）

▲「2025高雄愛‧月熱氣球」主題商品。（圖／取自高雄旅遊網）

觀光局長高閔琳表示，今年「愛‧月熱氣球」為期3周，教師節連假、中秋連假於田寮月世界舉辦，雙十連假於愛河畔舉行，「高雄熊」也重返高雄主場、自月世界率先升空，民眾除可從不同角度欣賞惡地特殊景觀。

此外，今年活動特別推出吸睛主題商品「高雄熊熱氣球帆布袋」，包括熊熊飲料提袋、金屬徽章與運動毛巾均可透過 ibon或現場購票並以優惠價格加購收藏，數量有限。

▲高雄熊熱氣球重返月世界　嘉年華周邊商品、交通一次看。（圖／取自高雄旅遊網）

▲月世界交通資訊。（圖／取自高雄旅遊網）

觀光局補充，月世界園區設有遊客中心，提供旅遊資訊、休憩空間與伴手禮，1樓田寮農會市集還有泥火山豆花、泥火山冰淇淋與泥岩茶葉蛋等特色小吃，位於2樓的農會展售中心也推出憑票根消費兌換贈品的優惠活動。

月世界周邊多家土雞料理名店、田寮花季度假飯店也同步祭出優惠，鄰近地區如六龜寶來花賞溫泉公園、遠山望月溫泉營區，以及觀光局風景區多家商店均可憑票根享優惠。

▲高雄熊熱氣球重返月世界　嘉年華周邊商品、交通一次看。（圖／取自高雄旅遊網）

▲月世界旅服中心小農市集「火山豆花」。（圖／取自高雄旅遊網）

「2025高雄愛‧月熱氣球」繫留體驗橫跨3個連假：9月27日至29日教師節連假、10月4日至6日中秋連假於月世界升空，10月10日至12日雙十連假則移師愛河登場。繫留體驗名額有限，飛行時段依天候與日出日落條件評估，上午場約6:00-8:00，下午場約16:00-17:30，目前熱氣球繫留體驗線上售票已達9成，僅剩少量上午場次可供購票，活動期間也將視當日天候與搭乘情形，彈性開放現場票。

觀光局提醒，熱氣球活動適逢連假、人潮洶湧，活動現場於月球路規劃5處停車場、3處接駁站（義民爺亭、發天宮、隆后宮），請多加利用交通接駁服務，並於出門前收聽警廣，注意台28線交通狀況。

關鍵字： 旅遊雲 熱氣球 高雄旅遊 2025高雄愛‧月熱氣球

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

