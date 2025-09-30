ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
苗栗溫泉飯店「美食音樂嘉年華」免費玩　訂房贈2家人氣農場門票

▲「享沐時光莊園渡假酒店」將於10月4日在戶外草坪舉辦「美食音樂嘉年華」。（圖／業者提供）

▲享沐時光莊園渡假酒店將於10月4日在戶外草坪舉辦「美食音樂嘉年華」，即便不是住客也能參加。（圖／業者提供）

記者彭懷玉／綜合報導

位於苗栗苑裡的「享沐時光莊園渡假酒店」迎來開業5周年，將於10月4日在戶外草坪舉辦「美食音樂嘉年華」，比照去年跨年，即便不是住客也開放一般民眾免費入園，享受美食與音樂交織的連假盛會。

▲「享沐時光莊園渡假酒店」將於10月4日在戶外草坪舉辦「美食音樂嘉年華」。（圖／業者提供）

▲匯集超過30攤特色美食，從各式飲品、甜點與特色美食到創意料理應有盡有。（圖／業者提供）

活動當天將有市集可逛，99%美食餐車同盟會匯集超過30攤特色美食，從各式飲品、甜點與特色美食到創意料理應有盡有。除了美食，現場還安排多場藝文表演，包含樂團現場演奏、雜技表演、魔術表演，就連苗栗縣吉祥物貓裏喵也將現身，與大家互動，營造洋溢嘉年華氛圍的周末。

▲「享沐時光莊園渡假酒店」將於10月4日在戶外草坪舉辦「美食音樂嘉年華」。（圖／業者提供）

▲包含樂團現場演奏、雜技表演、魔術表演。（圖／業者提供）

活動將於10月4日在享沐時光莊園渡假酒店戶外草坪舉行，活動時間從下午2點至晚間10點，民眾可自由入場，所有表演皆免費欣賞。飯店提醒，園區內停車位有限，但園區外停車相當方便，歡迎開車前來共襄盛舉。

▲苗栗享沐時光度假飯店,泡湯,溫泉,夕陽,落雨松。（圖／記者彭懷玉攝）

▲苗栗享沐時光度假擁有絕美夕陽觀景區，還能一面泡湯一面賞落雨松。（圖／記者彭懷玉攝）

之所以會舉辦此活動，公關部經理郭仲紋說，周年慶活動自開辦以來，已成在地居民與旅客年度期待的盛事，初衷是為了回饋社會，同時提供年輕創業者與攤商展示產品的平台，也讓民眾在享沐時光一次體驗美食、音樂與泡湯住宿。

▲花露農場欣賞鳳羽彩葉展。（圖／翻攝自Facebook／花露農場）

▲花露農場鳳羽彩葉展預計到12月，接著更換為牡丹花。（圖／翻攝自Facebook／花露農場）

與此同時，享沐時光溫泉酒店攜手苗栗卓蘭老字號「花露農場」、人氣免裝備露營地「自然圈農場 LoFi Land 」，首次推出「享沐農場時光」住宿專案。

▲自然圈農場《SensWave 波感溫室》即日起至10月31日試營運。（圖／自然圈農場提供）

▲自然圈農場《SensWave 波感溫室》即日起至10月31日試營運。（圖／自然圈農場提供）

即日起至12月31日，凡透過官網或電話預訂享沐時光雅緻雙床房、雅緻雙人房、豪華雙人房、豪華雙床房，即贈自然圈農場和花露農場聯合套票（價值550元）兩份；若入住和洋客房、日式客房、園景和洋客房、園景日式客房，更大方贈送聯合套票四份，最多可省下逾2千元門票費用。

關鍵字： 飯店旅館 優惠促銷 飯店促銷 苗栗旅遊 苗栗旅宿 苗栗農場 享沐時光莊園渡假酒店 花露農場 自然圈農場

