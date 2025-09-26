人氣涼糕店「涼食帖」東區旗艦店開幕　買1送1券限量送

▲涼食帖東區旗艦店開幕。（圖／涼食帖提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

台北人氣涼糕品牌「涼食帖」宣布插旗台北東區，全新旗艦店即日起正式開幕，並推出全新3系列涼糕，包括泰奶、焙茶都有，同步推出開幕優惠，包括加會員送「買3送3」、「買6送6」優惠券，加碼還可享門市打卡送買1送1券，送完為止。

「涼食帖」主打手工傳統甜品，選用當季天然食材結合歐美日台的手法與風味，把台灣在地食材變成日常清爽甜點，深受不少甜點控喜愛。

▲「涼食帖」主打以當季天然食材製成手工涼糕。

這次於東區開出全新旗艦店，不僅吃得到經典涼糕，像是桂花雪蓮子、黑糖地瓜、抹茶紅豆、原味芋頭、杏仁芋頭、芝麻綠豆等口味，還有人氣紫米系列包括紫米芋頭、紫米紅豆、紫米地瓜、原味紫米、紫米雪蓮子及芋粿巧、水果飴等，每份售價50至55元。

▲▼東區旗艦店更推出全新3系列口味涼糕。

東區旗艦店更推出全新口味，首賣「柚子系列涼糕」有金柚蓮子、金柚綠豆共2口味；「泰奶系列涼糕」有泰奶紅豆、泰奶芋頭等口味，以及「焙茶系列涼糕」有焙茶地瓜口味，同步販售期間限定「黑米芋雙Q」及「杏米芋雙Q」，即日起正式開幕。

為歡慶旗艦店開幕，即日起至10月6日期間凡加入會員即送「買3送3」、「買6送6」優惠券各1張；期間加碼至門市打卡IG限動並標註地標，還可獲得「買1送1券」，限量1000張，送完為止。

▲Mister Donut找來「雷神巧克力」推出3款聯名甜甜圈。（圖／記者蕭筠攝）

另外，甜甜圈品牌「Mister Donut」則驚喜找來日本「雷神巧克力」聯手推出3款甜甜圈，「黑雷神巧克力波堤」選用Q彈巧克力波堤搭配黑可可醬，中心夾層搭配豐富餅乾粒增添口感，最後灑上金色糖片。

「粉紅雷神波堤」同樣使用波堤沾上酸甜草莓可可醬，再結合脆口餅乾，最後灑上細緻糖粉；「白雷神歐菲香」則是歐菲香與白可可沾醬的組合，營造出白雷神巧克力的奶香，3款甜甜圈售價皆為65元，9月30日起全門市開賣。