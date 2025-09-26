ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

人氣涼糕店「涼食帖」東區旗艦店開幕　買1送1券限量送

▲▼涼食帖東區旗艦店。（圖／記者蕭筠攝）

▲涼食帖東區旗艦店開幕。（圖／涼食帖提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

台北人氣涼糕品牌「涼食帖」宣布插旗台北東區，全新旗艦店即日起正式開幕，並推出全新3系列涼糕，包括泰奶、焙茶都有，同步推出開幕優惠，包括加會員送「買3送3」、「買6送6」優惠券，加碼還可享門市打卡送買1送1券，送完為止。

「涼食帖」主打手工傳統甜品，選用當季天然食材結合歐美日台的手法與風味，把台灣在地食材變成日常清爽甜點，深受不少甜點控喜愛。

▲▼涼食帖東區旗艦店。（圖／涼食帖提供）

▲「涼食帖」主打以當季天然食材製成手工涼糕。

這次於東區開出全新旗艦店，不僅吃得到經典涼糕，像是桂花雪蓮子、黑糖地瓜、抹茶紅豆、原味芋頭、杏仁芋頭、芝麻綠豆等口味，還有人氣紫米系列包括紫米芋頭、紫米紅豆、紫米地瓜、原味紫米、紫米雪蓮子及芋粿巧、水果飴等，每份售價50至55元。

▲▼涼食帖東區旗艦店。（圖／涼食帖提供）

▲▼東區旗艦店更推出全新3系列口味涼糕。

▲▼涼食帖東區旗艦店。（圖／涼食帖提供）

東區旗艦店更推出全新口味，首賣「柚子系列涼糕」有金柚蓮子、金柚綠豆共2口味；「泰奶系列涼糕」有泰奶紅豆、泰奶芋頭等口味，以及「焙茶系列涼糕」有焙茶地瓜口味，同步販售期間限定「黑米芋雙Q」及「杏米芋雙Q」，即日起正式開幕。

為歡慶旗艦店開幕，即日起至10月6日期間凡加入會員即送「買3送3」、「買6送6」優惠券各1張；期間加碼至門市打卡IG限動並標註地標，還可獲得「買1送1券」，限量1000張，送完為止。

▲▼Mister Donut」找來「雷神巧克力」推出3款聯名甜甜圈，還有5款萬聖節甜甜圈。（圖／記者蕭筠攝）

▲Mister Donut找來「雷神巧克力」推出3款聯名甜甜圈。（圖／記者蕭筠攝）

另外，甜甜圈品牌「Mister Donut」則驚喜找來日本「雷神巧克力」聯手推出3款甜甜圈，「黑雷神巧克力波堤」選用Q彈巧克力波堤搭配黑可可醬，中心夾層搭配豐富餅乾粒增添口感，最後灑上金色糖片。

「粉紅雷神波堤」同樣使用波堤沾上酸甜草莓可可醬，再結合脆口餅乾，最後灑上細緻糖粉；「白雷神歐菲香」則是歐菲香與白可可沾醬的組合，營造出白雷神巧克力的奶香，3款甜甜圈售價皆為65元，9月30日起全門市開賣。

【你可能也想看】

►摩斯推「4重連假」優惠　漢堡+大冰紅第2套6折
►漢堡王「無麵包系列堡」中秋限時回歸　升級套餐優惠一次看
►手搖飲「無糖日」周三限定　全門市純茶買1送1

關鍵字： 美食情報 美食雲 涼食帖 Mister Donut 東區

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

推薦閱讀

本村炸雞台中首店開幕買1送1

本村炸雞台中首店開幕買1送1

台灣遊客醜陋行徑登韓媒　業者急換廁所密碼

台灣遊客醜陋行徑登韓媒　業者急換廁所密碼

Potato Corner台中店9/27試營運

Potato Corner台中店9/27試營運

人氣涼糕店涼食帖東區旗艦店開幕

人氣涼糕店涼食帖東區旗艦店開幕

紅色吊橋藏身新竹深山中！

紅色吊橋藏身新竹深山中！

台灣人赴韓免申請K-ETA延長至明年底

台灣人赴韓免申請K-ETA延長至明年底

老屋咖啡廳重現三合院風華！

老屋咖啡廳重現三合院風華！

麻古茶坊「紅萱烏龍系列」新上市

麻古茶坊「紅萱烏龍系列」新上市

全家、7-11咖啡限時「買2送2」

全家、7-11咖啡限時「買2送2」

炙燒控衝了！台北夜景第一排吃中秋　貓將壽司海鮮丼公布必吃名單

炙燒控衝了！台北夜景第一排吃中秋　貓將壽司海鮮丼公布必吃名單

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

參觀養樂多製造生產線！

薰衣草森林尖石店熄燈前「免費入園」

佳德鳳梨酥解除「限購令」

東門市場4家必訪小吃＋甜點一次攻略！

新北濕地藏綠色隧道、夢幻生態池

龍潭最佛心咖啡館100元手沖咖啡無限續杯

十二廚韓國美食節登場

台中CP值燒肉吃到飽600有找！

住河景飯店賞「淡江大橋+跨年煙火」

立法院必吃三寶美食之一！

熱門行程

桃園「來慈湖・潮復刻」重返復古潮流時光

10/4–11/16慈湖秋日限定登場！八大亮點輪番上演，沉浸懷舊氛圍，感受不一樣的秋夜浪漫

最新新聞更多

本村炸雞台中首店開幕買1送1

台灣遊客醜陋行徑登韓媒　業者急換廁所密碼

Potato Corner台中店9/27試營運

人氣涼糕店涼食帖東區旗艦店開幕

紅色吊橋藏身新竹深山中！

台灣人赴韓免申請K-ETA延長至明年底

老屋咖啡廳重現三合院風華！

麻古茶坊「紅萱烏龍系列」新上市

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366