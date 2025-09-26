ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

麻古茶坊「紅萱烏龍系列」新上市　還加雙Q、鮮榨葡萄柚

▲▼麻古茶坊推出全新「紅萱烏龍系列」。（圖／麻古茶坊提供）

▲麻古茶坊推出全新「紅萱烏龍系列」。（圖／麻古茶坊提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

麻古茶坊推出全新「紅萱烏龍系列」，不僅純茶帶有蜜香、堅果香，更推出加入雙Q、水果等3款限定飲品，即日起於全門市開賣。

▲▼麻古茶坊推出全新「紅萱烏龍系列」。（圖／麻古茶坊提供）

▲紅萱烏龍系列一共有4款飲品選擇。

麻古茶坊推出全新「紅萱烏龍系列」，其中「紅萱烏龍」為純茶，入口先是感受到蜜香，中段轉為炭焙烏龍的堅果香，尾韻回甘，售價45元起。

還有3款以紅萱烏龍做為基底的限定飲品，包括加入波霸和椰果的「紅萱雙Q（售價45元起）」、結合酸甜柳橙的「橙香紅萱（售價65元起）」、搭配鮮榨葡萄柚的「柚香紅萱（售價60元起）」，提醒部分門市售價略有不同，請依官網及門市菜單公告為主。

▲▼茶湯會首度攜手威士忌品牌「Jack Daniel’s傑克丹尼」合作推出全新4款微醺特調飲品。（圖／茶湯會提供）

▲茶湯會首度攜手威士忌品牌「Jack Daniel’s傑克丹尼」合作推出全新4款微醺特調茶飲。（圖／茶湯會提供）

另外，茶湯會近日則宣布首度攜手威士忌品牌「Jack Daniel's傑克丹尼」打造全新「蘋果酒香系列茶飲」，在茶飲中加入傑克丹尼青蘋果酒，其中「蘋果酒香鐵觀音」帶有厚實茶感，街邊店售價99元、百貨店售價109元；「蘋果酒香觀音拿鐵」則加入濃醇鮮乳，口感更為溫潤柔和，街邊店售價109元、百貨店售價119元。

「蘋果酒香烏瓦紅」則以錫蘭烏瓦紅茶為底搭配清爽蘋果，街邊店售價99元、百貨店售價109元；同樣提供加上濃醇鮮奶的「蘋果酒香紅茶拿鐵」，街邊店售價109元、百貨店售價119元，期間限定、售完為止。提醒外送、外送平台、點餐平台不販售此系列飲品。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

【你可能也想看】

►摩斯推「4重連假」優惠　漢堡+大冰紅第2套6折
►漢堡王「無麵包系列堡」中秋限時回歸　升級套餐優惠一次看
►手搖飲「無糖日」周三限定　全門市純茶買1送1

關鍵字： 美食情報 美食雲 麻古茶坊 茶湯會

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【竟然都沒掉？！】騎士見前車「平板放車頂」貼心提醒 駕駛嚇壞狂道謝XD

推薦閱讀

本村炸雞台中首店開幕買1送1

本村炸雞台中首店開幕買1送1

台灣遊客醜陋行徑登韓媒　業者急換廁所密碼

台灣遊客醜陋行徑登韓媒　業者急換廁所密碼

Potato Corner台中店9/27試營運

Potato Corner台中店9/27試營運

人氣涼糕店涼食帖東區旗艦店開幕

人氣涼糕店涼食帖東區旗艦店開幕

紅色吊橋藏身新竹深山中！

紅色吊橋藏身新竹深山中！

台灣人赴韓免申請K-ETA延長至明年底

台灣人赴韓免申請K-ETA延長至明年底

老屋咖啡廳重現三合院風華！

老屋咖啡廳重現三合院風華！

麻古茶坊「紅萱烏龍系列」新上市

麻古茶坊「紅萱烏龍系列」新上市

全家、7-11咖啡限時「買2送2」

全家、7-11咖啡限時「買2送2」

炙燒控衝了！台北夜景第一排吃中秋　貓將壽司海鮮丼公布必吃名單

炙燒控衝了！台北夜景第一排吃中秋　貓將壽司海鮮丼公布必吃名單

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

參觀養樂多製造生產線！

薰衣草森林尖石店熄燈前「免費入園」

佳德鳳梨酥解除「限購令」

東門市場4家必訪小吃＋甜點一次攻略！

新北濕地藏綠色隧道、夢幻生態池

龍潭最佛心咖啡館100元手沖咖啡無限續杯

十二廚韓國美食節登場

台中CP值燒肉吃到飽600有找！

住河景飯店賞「淡江大橋+跨年煙火」

立法院必吃三寶美食之一！

熱門行程

桃園「來慈湖・潮復刻」重返復古潮流時光

10/4–11/16慈湖秋日限定登場！八大亮點輪番上演，沉浸懷舊氛圍，感受不一樣的秋夜浪漫

最新新聞更多

本村炸雞台中首店開幕買1送1

台灣遊客醜陋行徑登韓媒　業者急換廁所密碼

Potato Corner台中店9/27試營運

人氣涼糕店涼食帖東區旗艦店開幕

紅色吊橋藏身新竹深山中！

台灣人赴韓免申請K-ETA延長至明年底

老屋咖啡廳重現三合院風華！

麻古茶坊「紅萱烏龍系列」新上市

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366