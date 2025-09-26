麻古茶坊「紅萱烏龍系列」新上市　還加雙Q、鮮榨葡萄柚

▲麻古茶坊推出全新「紅萱烏龍系列」。（圖／麻古茶坊提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

麻古茶坊推出全新「紅萱烏龍系列」，不僅純茶帶有蜜香、堅果香，更推出加入雙Q、水果等3款限定飲品，即日起於全門市開賣。

▲紅萱烏龍系列一共有4款飲品選擇。

麻古茶坊推出全新「紅萱烏龍系列」，其中「紅萱烏龍」為純茶，入口先是感受到蜜香，中段轉為炭焙烏龍的堅果香，尾韻回甘，售價45元起。

還有3款以紅萱烏龍做為基底的限定飲品，包括加入波霸和椰果的「紅萱雙Q（售價45元起）」、結合酸甜柳橙的「橙香紅萱（售價65元起）」、搭配鮮榨葡萄柚的「柚香紅萱（售價60元起）」，提醒部分門市售價略有不同，請依官網及門市菜單公告為主。

▲茶湯會首度攜手威士忌品牌「Jack Daniel’s傑克丹尼」合作推出全新4款微醺特調茶飲。（圖／茶湯會提供）

另外，茶湯會近日則宣布首度攜手威士忌品牌「Jack Daniel's傑克丹尼」打造全新「蘋果酒香系列茶飲」，在茶飲中加入傑克丹尼青蘋果酒，其中「蘋果酒香鐵觀音」帶有厚實茶感，街邊店售價99元、百貨店售價109元；「蘋果酒香觀音拿鐵」則加入濃醇鮮乳，口感更為溫潤柔和，街邊店售價109元、百貨店售價119元。

「蘋果酒香烏瓦紅」則以錫蘭烏瓦紅茶為底搭配清爽蘋果，街邊店售價99元、百貨店售價109元；同樣提供加上濃醇鮮奶的「蘋果酒香紅茶拿鐵」，街邊店售價109元、百貨店售價119元，期間限定、售完為止。提醒外送、外送平台、點餐平台不販售此系列飲品。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。