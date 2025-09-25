ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
堰塞湖溢流再掀花蓮飯店退訂潮　業者嘆沒完沒了：訂房剩1成

▲花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，洪峰沖毀馬太鞍溪橋，大水漫入光復鄉市區造成極大災情。

▲花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，洪峰沖毀馬太鞍溪橋，大水漫入光復鄉市區造成極大災情。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡玟君／台北報導

馬太鞍溪堰塞湖溢流不僅沖毀光復鄉，也再次重創花蓮觀光。花蓮旅館公會理事長張琄菡表示，風災後花蓮飯店退訂率超過三成以上，讓原本就僅有平均三至四成的預訂率雪上加霜。張琄菡以「沒完沒了」形容目前當地業者慘況，更希望中央與縣府能先協助維持整體環境穩定、交通順暢，再來盤點觀光環境，才可能重拾旅客信心。

緊接而來的教師節、中秋和雙十連假，原本備受花蓮飯店業者期待。張琄菡指出，風災前三個連假平均預訂率約三至四成，但發生堰塞湖溢流沖毀花蓮後，花蓮縣整體退訂率超過三成，其中又以教師節連假最明顯，整體訂房率剩1至2成。

▲趁雨勢暫緩，民眾開始整理家園。

▲▼ 趁雨勢暫緩，民眾開始整理家園，街道上仍有未退泥水。（圖／記者李毓康攝）

▲▼ 因強颱「樺加沙」外圍環流帶來可觀雨量，導致花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，洪峰沖毀馬太鞍溪橋，大水漫入光復鄉市區造成極大災情，今（25）日光復雨勢停緩太陽露臉，居民把握空檔開始整理家園，重型機具及小山貓進駐市區加速整理市容。（圖／記者李毓康攝）

張琄菡認為，短時間內要重建大家對於花蓮觀光的信心是一件很困難的事情，希望中央與縣府能夠先協助飯店業者維持整體環境穩定，交通要能夠順暢，之後再來盤點觀光環境，要能夠做資源重新盤點，才有可能再喚起大家對於花蓮的選擇，她也忍不住無奈表示「為什麼每年都天佑花蓮。」

而為了協助災民，花蓮旅館公會位於光復地區已有旅館被徵召，瑞穗地區5間旅館緊急開放作為安置收容點，迄今已接待超過300人次災民入住，提供即時庇護與生活支持。同時，北區會員旅館也響應公會號召，主動投入協助，免費提供超過200間次房間給消防及救災隊伍使用，展現花蓮旅館業者共同守望相助的力量。

