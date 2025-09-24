ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
碳烤豬五花、馬鈴薯燉肉吃到飽　十二廚韓國美食節登場

▲十二廚韓國美食節登場。（圖／記者黃士原攝）

▲十二廚韓國美食節登場，烤肉無限供應。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

台北喜來登十二廚今日起至11月30日推出「韓國美食節」，由新任西餐行政主廚孫榮打造出30多正宗韓味料理，從碳烤豬五花、鮑魚海鮮人蔘雞粥、馬鈴薯燉肉、辣炒年糕、海鮮煎餅到炸雞，通通無限供應。同時餐廳加碼「寒舍25周年抽獎活動」，10月起於假日午晚餐時段用餐，有機會抽中雙人住宿券、自助餐券。

台北喜來登新任西餐行政主廚孫榮，他在20歲起便踏上國際廚藝之路，先赴日本君悅受訓並就讀服部營養專門學校，隨後於杜拜七星級帆船酒店歷練3年，曾為美國前總統小布希獻上料理。多年漂泊後選擇落地台灣，將對家鄉滋味的思念化為創作動力。此次十二廚韓國美食節，他親手製作200公斤韓式泡菜與50公斤蘿蔔泡菜，將最道地的韓味帶上五星級飯店的餐檯。

▲十二廚韓國美食節登場。（圖／記者黃士原攝）

▲韓式碳烤豬肉（豬五花）。（圖／記者黃士原攝）

▲十二廚韓國美食節登場。（圖／記者黃士原攝）

▲韓式碳烤板腱牛。（圖／記者黃士原攝）

韓國人餐桌上不可或缺的「韓式烤肉」是這次美食節的焦點，孫榮以鳳梨、洋蔥、水梨、蘋果與啤酒醃製肉質，可以軟化纖維並帶出果香，再拌入辣醬與水果烤肉醬，風味清爽不油膩。鐵板區提供3款招牌肉品，分別是韓式川辣豬五花、韓式碳烤豬肉（豬五花）、韓式碳烤板腱牛，搭配美生菜與3款特製醬料，假日午晚餐更升級為「現煎帶骨牛小排」。

▲十二廚韓國美食節登場。（圖／記者黃士原攝）

▲韓式馬鈴薯燉肉。（圖／記者黃士原攝）

多數人對韓國的第一印象往往是泡菜與燒肉，孫榮特別於熱餐檯規劃多道在地菜色，其包括被譽為「韓國版火山排骨」的韓式馬鈴薯燉肉，以芝麻粉、白菜與韓式大醬細火燉煮，湯汁濃厚。釜山豬肉湯飯則是選用新鮮豬五花與內臟，搭配韓國大蔥與蒜末慢火細熬，湯頭乳白濃郁卻不膩口，可依個人喜好加入蝦醬、韓式辣醬與韭菜。

▲十二廚韓國美食節登場。（圖／記者黃士原攝）

▲海鮮煎餅。（圖／記者黃士原攝）

▲十二廚韓國美食節登場。（圖／記者黃士原攝）

▲辣炒年糕。（圖／記者黃士原攝）

▲十二廚韓國美食節登場。（圖／記者黃士原攝）

▲初雪起司炸雞。（圖／記者黃士原攝）

因韓劇熱播而掀起風潮的多款料理也同步登場，包括辣炒年糕、海鮮煎餅、紫菜飯捲、水冷麵與各式炸雞，完整重現韓食街頭的靈魂。孫榮最鍾愛的韓式炸雞，美味關鍵在於麵粉與玉米粉的黃金比例，使外皮酥脆不軟化、肉質多汁鮮嫩，餐檯上會有初雪起司與洋釀炸雞兩種口味輪替上場。現場也有數十款經典小菜無限供應。

▲鮑魚海鮮人蔘雞粥。（圖／記者黃士原攝）

▲鮑魚海鮮人蔘雞粥。（圖／記者黃士原攝）

此外，每日指定時段還有現場烹調的「鮑魚海鮮人蔘雞粥」，選用幼嫩春雞，於雞身填入高麗蔘、糯米、栗子、白果、黃耆及松子，以洗米水慢火熬煮，客人現場點餐後，師傅會以自製蔘酒爆炒鮑魚、白蝦與中卷，再加入粥底，讓湯頭瞬間升級融合濃郁海味。孫榮會不定期於現場幫客人料理。

▲十二廚韓國美食節登場。（圖／記者黃士原攝）

▲韓式甜點。（圖／記者黃士原攝）

韓國美食節活動期間適逢寒舍集團25周年，特別推出限時抽獎活動，10月3日起凡於假日午、晚餐時段至十二廚用餐，即可參加打卡抽獎活動，有機會將台北喜來登豪華住宿券、雙人自助餐券，以及辰園、安東廳餐飲五折券等多項好禮帶回家。午餐每位1490元起、下午茶990元起、晚餐1590元起。

▲敘日全日餐廳10月9日推出全新一季主題餐檯「澎派海港季」。（圖／六福萬怡酒店提供）

另外，台北六福萬怡「敘日全日餐廳」10月9日推出全新一季主題餐檯「澎派海港季」，主打多款冬令肥美海鮮美饌，包含嚴選鮮嫩鮑魚及肉質厚實的北菇，以蠔皇醬汁慢火燴煮的蠔皇北菇鮑魚、鮮美彈牙的現煎干貝搭海虎蝦、湯頭酸香濃郁的金湯酸菜龍虎石斑鍋、鹹鮮濃郁的焗烤明太子香蒜牡蠣、鮮甜細嫩蟹肉與辛辣醬汁交織出鮮香開胃滋味的辛香辣椒螃蟹佐軟法，以及滋味鮮美濃厚的青醬愛爾蘭海皇螺。

