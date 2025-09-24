「台中綠美圖」10/28試營運！亮點搶先看　環形天橋串連兩館

▲台中綠美圖即將試營運。（圖／翻攝自台中市立美術館臉書專頁）

記者蔡玟君／綜合報導

備受矚目的國際級文化新地標「台中綠美圖」將於12月13日盛大開館，並於10月28日至11月16日期間率先試營運，邀請市民搶先體驗。

台中綠美圖由普立茲克建築獎得主妹島和世、西澤立衛與劉培森共同設計，為全台首座結合市立美術館與總圖書館的雙館建築，象徵台中市文化新篇章。

▲不鏽鋼鏡面水池，映照四周景色並調節室溫。（圖／翻攝自台中市立美術館臉書專頁）

綠美圖建築強調開放、通透與自然融合，館內大廳挑高達27公尺，是全台最高的美術館大廳，具備可容納大型展品的條件。此外，大廳設有連通兩館的橋樑與不鏽鋼鏡面水池，映照四周景色並調節室溫。

而銀白色擴張網與玻璃帷幕則映照中央公園綠意，並採用低反射玻璃、透水鋪面，達到與環境和諧共生的效果。妹島和世強調，設計理念為「向四方開放」，讓人們從城市或公園任一方向都能自由進入，感受知識與藝術的力量。

▲台中綠美圖結合美術館與圖書館。（圖／翻攝自台中市立美術館臉書專頁）

美術館部分包含五間不同高度展間，開館首展《萬物的邀約》將完整展出，並設有互動體驗展區；同時，大廳將展出國際藝術家梁慧圭的大型裝置作品。

▲環形天橋串連兩館。（圖／翻攝自台中市立美術館臉書專頁）

圖書館則以SANAA事務所設計的花形書架、花形椅與「迴風書架」為特色，兼具美觀與通風功能。兩館共享的「文化之森」為挑高半戶外花園，四樓規劃市民休憩空間，五樓環形天橋串連美術館與圖書館，展現自由探索的氛圍。開館後，圖書館將展出十八世紀「狄德羅百科全書」珍本，呼應其知識系統化的象徵意涵。

試營運期間將舉辦多元活動，包括妹島和世、西澤立衛專題講座、國際論壇，以及典藏互動展、主題書展。台中市政府文化局規劃「打開，我們的美術館」、「圖書館的閱讀新章」系列，並安排戶外燈光裝置、影像聲響作品、夜宿綠美圖與戶外寫生活動，邀請市民共同參與。