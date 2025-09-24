ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
Klook全球樂園買1送1　台灣虎航全航線最低111元

▲▼東京旅遊，日本旅遊，東京賞櫻，東京櫻花，晴空塔櫻花，日本賞櫻。（圖／記者蔡玟君攝）

▲東京晴空塔。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

旅遊電商Klook與台灣虎航今年均迎來11周年，並推出周年慶活動。Klook即日起至10月14日為止，推出全球樂園買一送一、全站折888元、飯店0.1折等優惠；台灣虎航從9月25日至28日推出「11歲玩樂全制霸」全航線優惠，9月25日尊榮虎搶先購，全航線單程未稅價111元起，9月26日起全面開搶，單程未稅價511元起。

▲▼越南峴港巴拿山 黃金佛手橋。（圖／記者周姈姈攝）

▲越南峴港巴拿山黃金佛手橋。（圖／ETtoday資料照）

此次Klook推出11周年慶優惠活動，活動期間每日凌晨12點限量發放指定優惠碼，輸入即享全站96折，最高折抵888元。同時活動期間每周一上午11點限量開搶全球樂園買一送一優惠，包括日本「東京晴空塔」、「名古屋樂高樂園」；韓國必去「首爾樂天世界」、可以暢遊釜山的「釜山通行證」，還有超人氣「香港海洋公園」、「峴港太陽世界巴拿山」等。

同時，輸入限量優惠碼，買超受歡迎的「日本環球影城」就送關西樂享周遊券與HARUKA車票，買「釜山海雲台膠囊列車」再送海岸列車。

活動期間的每周一晚間6點釋出限量全球飯店百元破盤價優惠碼，可享0.1折優惠價，最高折抵新台幣2200元。周三晚間6點推出指定日本飯店「買3晚送1晚」專屬禮遇，輸入限量優惠碼即可享有。

▲▼台灣虎航。（圖／記者蔡玟君攝）

▲台灣虎航。（圖／記者蔡玟君攝）

台灣虎航也推出11周年慶「11歲玩樂全制霸」全航線優惠，並分兩階段進行。9月25日當天早上10點至晚上11點59分為止，尊榮虎會員搶先購票，全航線單程未稅價111元起，適用搭乘日為9月25日起至2026年3月28日為止。

9月26日早上10點起至9月28日晚上11點59分為止全面開放，全航線單程未稅價511元起，適用搭乘日為9月26日起至2026年3月28日為止。

關鍵字： 優惠快訊 Klook 台灣虎航 日本旅遊 韓國旅遊 亞洲旅遊

希澈被告白「長得帥」摸頭殺粉絲　下秒大反轉…氣喊：啊C！

