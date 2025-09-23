歌詩達「莎倫娜號」翻新！大廳3D列印發光雲朵　11/13啟動日韓遊

▲挑高10層的「萬神殿」大廳，四周環繞巨型螢幕，天幕懸掛發光3D列印雲朵裝置。（示意圖／業者提供）



記者彭懷玉／綜合報導

歌詩達郵輪「莎倫娜號」(Costa Serena)升級見客！業者宣布，莎倫娜號將迎賓大廳、阿波羅大酒吧全面換新，挑高10層的「萬神殿」大廳，四周環繞巨型螢幕，天幕懸掛發光3D列印雲朵裝置，住宿則在「尊享套房Grand Suite」進行升級，11月13日起將以新面貌啟航，至日韓進行8日遊。

「莎倫娜號」此次航程與全船升級，屬於歌詩達為期5年、總額2億歐元的改裝投資計畫之一。全船將於10月完成艙房、餐廳、中央大廳與娛樂設施的重裝優化，並於今日首度公開完工示意圖。

「莎倫娜號」沿襲設計師約瑟夫・法庫斯(Joseph Farcus)的折衷主義傑作，正不斷演進、拓展，並重新詮釋，化為一首由流行風格組成的樂章。公共空間以數位藝術概念，加上古希臘神話為敘事主軸，並以摩登風格重新詮釋，細節處處見巧思。

郵輪以「神話」為主題大幅翻新，其中，中央迎賓大廳「萬神殿」挑高10層，四周環繞大型螢幕，天幕懸掛3D列印發光雲朵，自內而外打光，漂浮在大廳天花板之上，搭配Rubelli古典神像圖騰布椅、RGB燈光與音樂投影，營造沉浸式古希臘氛圍。

▲容納逾300人的「阿波羅大酒吧Gran Bar」更換格局，並全面更新扶手椅、沙發、地毯。（示意圖／業者提供）



5樓公共區域重塑設計，可容納逾300人的「阿波羅大酒吧Gran Bar」更換格局，並全面更新扶手椅、沙發、地毯；泳池甲板層改用幾何圖案與玻璃天幕，引入藍天日光，夜間派對更有氛圍。

餐飲部分，招牌餐廳「Archipelago」首次登上莎倫娜號，由米其林星級主廚聯手，以大海與航線為靈感，採用靠港城市食材打造創新菜單。其他餐廳也同步翻新，包括義式薄餅屋Pizzeria Pummid’Oro與全新裝潢的壽司吧Sushino@Costa。主餐廳「瑟瑞斯餐廳」與「發維斯塔餐廳」則以湖水綠座椅、藝術圖騰地毯取代傳統木質風格，營造休閒用餐之感。

▲「尊享套房Grand Suite」全面升級，以藍白色調呼應海洋意象，取代原本偏暖色系的舊設計。（示意圖／業者提供）

住宿部分，「尊享套房Grand Suite」全面升級，以藍白色調呼應海洋意象，取代原本偏暖色系的舊設計；衛浴從布簾改為玻璃拉門，亦翻新磁磚，更明亮易清潔。

▲歌詩達郵輪「莎倫娜號」將於11月13日以全新面貌啟航，推出8日日韓航程。（圖／業者提供）



歌詩達郵輪「莎倫娜號」將於11月13日以全新面貌啟航，推出8日東北亞特色航程，串聯南韓濟州島、釜山；日本八代、長崎等城市，讓旅客一次暢遊火山地貌、歷史港灣與城市風情。2026年起持續以台灣基隆為母港，推出4-6天沖繩、石垣島、宮古島、九州等航程，4月更有日韓賞櫻主題行程。

▲麗星夢郵輪則攜手高雄市政府與台灣高鐵，推出「高鐵假期+郵輪 假期再升級」專案。（圖／麗星夢郵輪提供）



另外，StarDream Cruises（麗星夢郵輪）則攜手高雄市政府與台灣高鐵，推出台灣首次將高速鐵路與國際郵輪旅遊結合的新專案，凡購買麗星郵輪2.0探索星號自11月起高雄出發航程，並加購登船前一晚的高鐵假期飯店自由行，旅客即可從高雄精選合作飯店中任選住宿，提前一天抵達港都，享受兩天一夜輕旅行，再由高雄港啟航，展開海上假期。

▲麗星夢郵輪探索星號不可錯過每晚的精彩大秀。（圖／記者彭懷玉攝）



「麗星郵輪 2.0」折扣後兩人同行的郵輪船票，每人最低僅需6,000元起，另搭配高雄市政府及高鐵假期專案，享有三重優惠，包含由雲林以北出發旅客，可獲得500元折扣；高雄市政府加贈100元夜市券及 T-PASS 24小時交通卡；麗星夢郵輪探索星號每房最高贈送2,000元船上消費金。專案航程涵蓋菲律賓佬沃、長灘島、公主港、科隆島，以及越南下龍灣與峴港，同時也有日本沖繩、宮古島與石垣島。

▲麗星夢郵輪把探索星號打造成「海上夏令營」。（圖／記者彭懷玉攝）



透過「高鐵假期＋郵輪 假期再升級」專案，旅客可同時享受高鐵與飯店套裝優惠。例如從台北出發入住高雄飯店，平日最低僅需2,880元起，相當於買高鐵票就送住宿一晚。