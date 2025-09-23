ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
賽車轟鳴+萬聖派對！麗寶連假變身親子樂園兼車迷聖地

▲搶攻連假人潮! 玩麗寶樂園送大桶COLD STONE冰淇淋。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲搶攻連假人潮! 玩麗寶樂園送大桶COLD STONE冰淇淋。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

9、10月連假將至，麗寶樂園渡假區端出超殺優惠。園方宣布，9月27日至10月26日購買探索世界或馬拉灣，僅需全票899元、水陸聯票1,199元，不僅暢玩園區，還可直接獲得市價630元的「COLD STONE酷聖石歡樂桶冰淇淋」提貨券。門票扣掉冰品價值，最低只花269元就能進樂園，堪稱「邊玩邊吃」。

樂園表示，冰淇淋口味可自行挑選，全台門市皆可兌換。活動一出，已引爆親子族群和年輕人討論，被形容「連假最划算玩法」。玩到腿軟想休息，園區內也有一站式解方。麗寶福容大飯店連假祭出「FUN遊趣」住房專案，雙人房9,888元、四人房12,888元，附早餐、兩日暢遊水陸雙園券，還加送全台最大摩天輪「天空之夢」搭乘券。

若偏愛速度與轟鳴聲，距賽道僅數步之遙的麗寶賽車主題旅店，雙人房5,888元、四人房8,888元，平均每人只要2,222元，不但能俯瞰國際級G2賽道，還能近距離感受引擎轟鳴，專案限定教師節、中秋節、國慶、光復節等連假使用。

▲6.連假來麗寶讓你白天玩到嗨、晚上住到爽，睡到再逛OUTLET、開賽車。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲6.連假來麗寶讓你白天玩到嗨、晚上住到爽，睡到再逛OUTLET、開賽車。（圖／記者游瓊華翻攝）

除了樂園，賽車迷也迎來壓軸盛宴。由和泰汽車主辦的 Toyota GAZOO Racing Corolla Cup 2025統規賽最終站，將於9月27日至28日在麗寶國際賽車場點燃戰火。12位統規車手將於最終三回合拼搶年度總冠軍。9月28日更有由豐田章男率領的ROOKIE Racing團隊與日本頂尖車手合體登場，加碼「台日交流Bonus Race」。

現場不只高速對決，還結合娛樂舞台，邀請鼓鼓呂思緯、蕭秉治及LuxyGirls啦啦隊開唱助陣，並搭配改裝車展、小模型車販售、四驅車體驗、美食餐車等，宛如把「派對嘉年華」搬進賽道，預料將吸引大批車迷、家庭客齊聚，嗨翻連假。

▲搶攻連假人潮! 玩麗寶樂園送大桶COLD STONE冰淇淋。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲Toyota Gazoo Racing Corolla Cup 2025統規賽，於9/27至28在麗寶國際賽車場登場。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

關鍵字： 麗寶樂園 連假優惠 賽車主題 ToyotaGAZOORacing 遊樂園

汐止女吃早餐「睡死叫不醒」！超正女警現身叫人

