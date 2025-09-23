ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
泰越捷航空「0元機票」明起開搶　直飛泰國、日本4城市只要付稅金

▲▼泰越捷航空復航曼谷－台北國際航線。（圖／泰越捷航空）

▲泰越捷航空明日起祭出4大城市「機票0元」優惠。（圖／泰越捷航空提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

泰國國內免費機票政策確認喊卡，讓許多民眾感到扼腕，不過，現在又有航空業者祭出經濟艙0元好康，只要付稅金與附加費，就能飛往泰國與日本，涵蓋4大城市。

▲▼泰越捷航空復航曼谷－台北國際航線。（圖／泰越捷航空）

▲泰國首都-曼谷是座充滿活力與色彩的城市。

泰越捷航空將於明（24日）起至26日推出「0元」驚喜促銷，從台北桃園（TPE）出發，直飛泰國曼谷，以及日本沖繩、大阪、札幌4個城市，有機會以經濟艙基本票價0元起（不含稅金與附加費），讓旅客更輕鬆抵達亞洲熱門旅遊目的地。其中，稅金和附加費大約落在2500到3000元新台幣之間。

▲▼泰越捷航空復航曼谷－台北國際航線。（圖／泰越捷航空）

▲泰越捷航空與泰國多間合作店家推出獨家登機證優惠，最高可享5折折扣。

泰越捷航空與泰國多間合作店家推出獨家登機證優惠，最高可享5折折扣。旅客只需出示泰越捷航空登機證，即可於指定購物中心、餐廳、在地商店、飯店及旅遊景點享受專屬禮遇，包括曼谷Siam Paragon及其他知名百貨的世界級購物體驗。

另外，易遊網「暢秋旅遊節」線上旅展只到明（24日），全站限時下殺3折起。優惠包括機票、訂房滿萬現折9999元的限量折扣碼，還有9元日本eSIM 吃到飽5日、99元饗食天堂餐券、99元機場送機、999元日韓機票等。

▲▼日本東北賞楓。（圖／易遊網提供）

▲日本東北賞楓。（圖／易遊網提供）

隨著10月中旬即將進入日韓賞楓旺季，易遊網集結中華航空、長榮航空、星宇航空、國泰航空、台灣虎航、釜山航空等多家航空旅展優惠，票價最低下殺76折起。如中華航空飛首爾，來回含稅8500元起，獨家加碼再抽新航點美國鳳凰城機票；釜山航空釜山來回機票含稅最低7857元起。而台灣虎航飛東京來回機票含稅6355元起，星宇航空飛大阪也只要1萬2560元起。

而Klook也從即日起至10月14日推出超狂優惠，包含「全站折888元」、周周瘋搶全球「樂園買1送1」、「飯店0.1折」，以及出國必備網路的超殺優惠「eSIM 10元起」，讓旅客以超值價格，暢遊日韓等人氣景點，從交通、住宿到行程體驗全打包。
 

關鍵字： 航空 航空快訊 航空優惠 機票促銷 交通資訊 泰越捷航空 易遊網 Klook

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

汐止女吃早餐「睡死叫不醒」！超正女警現身叫人

