探索廚房漲價「最高貴4成」　重新改裝10/16回歸

▲探索廚房改裝後調漲價格，最高貴4成。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

台北寒舍艾美酒店「探索廚房」正進行整修，預計10月16日重新開幕，改裝重點包括海鮮檯、日料檯升級及新增多款調酒，不過重新開幕後餐價也有所調漲，最高漲幅為40%。

台北寒舍艾美酒店「探索廚房」預計10月16日重新開幕，即日起開放預約。業者表示，此次改裝重點包括海鮮檯、日料檯升級，以及新增多款調酒，為賓客打造更舒適、精緻的用餐體驗。

探索廚房餐檯升級後，價格也有所調漲，平日午餐由1690元調整到2380元（漲幅41%），下午茶由1090元調整到1390元（漲幅28%），周一至周四晚餐由1690元調整到2380元（漲幅41%），周五晚餐由1990元調整到2580元（漲幅30%）；假日午晚餐從1990元調整到2580元（漲幅30%），下午茶從1290元調整到1590元（漲幅23%）。

▲台北喜來登十二廚10/1漲價。（圖／記者黃士原攝）

除了探索廚房，同集團的十二廚自助餐廳10月1日起調整「假日餐價」，午餐及晚餐每位從1790元調整為1990元，假日下午茶每位從1190元調整為1290元，漲價幅度100元至200元。其餘時段則維持原餐價。

台北喜來登表示，餐檯也會同步升級，不僅午晚餐時段延續廣受喜愛的「松葉蟹腳」無限享用，更全新推出「麵包蟹吃到飽」及「現煎帶骨牛小排」。最受消費者喜愛的日本料理區，更加碼提供「胭脂蝦」、「干貝」與「甜蝦」吃到飽，也會不定期推出期間限定料理。