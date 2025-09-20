高雄然一酒店開箱！享鼎泰豐早午餐搭海景餐檯　18坪客房遠眺港灣

▲全台首間萬豪國際集團旗下奢華品牌The Luxury Collection的「高雄然一酒店」已開始試營運。（圖／業者提供）

記者蔡玟君／高雄報導

萬豪國際集團旗下奢華品牌The Luxury Collection，迎來台灣首間成員飯店「THE AMNIS高雄然一酒店」，正式進駐高雄亞洲新灣區，不僅提供18坪起跳的寬敞客房空間，在房內就能遠眺港灣風光，即日起更與鼎泰豐合作，推出奢華早午餐，可選擇任一主餐，搭配海景自助餐檯，在舒適的視野與環境中度過用餐時光。

▲酒店大廳4D 動力雕塑《舞動的粒子》。（圖／記者蔡玟君攝）

高雄然一酒店從8月起試營運，館內設計以「水」為靈感，融匯高雄海港特色與現代美學，打造一處讓旅人放慢節奏、靜心沉澱的奢旅空間。如大廳的4D 動力雕塑《舞動的粒子》，每小時的45分定期展演，讓168顆金珠漫舞空中，以高低不同型態變換展現水的流動感，是酒店的代表意象。業者也觀察，加入國際品牌對酒店在國際能見度明顯提升，開幕後，來自海外的客群就增加兩成以上。

▲酒店客房。（圖／記者蔡玟君攝）

旅人停留最多時間的客房規劃18坪起跳，全館共147間客房，並加入250幅藝術品，每一處角落皆可感受酒店細膩設計之處。如採用北美實木與安格拉灰大理石為建材，寬敞的走入式衣帽間方便放置行李，以及盡可能設置多處落地窗，無論是泡澡、躺在床上都能享受高雄港灣光景。

▲▼衛浴空間使用天然有機環保為主打的法國品牌「DAMANA」為沐浴備品。（圖／記者蔡玟君攝）

房內使用的各項備品也為下榻旅人增添舒適度，如採用義大利FALOMO手工名床、400織高規寢具，書桌上設有BOSE藍牙音響與多功能插座，衛浴空間採雙洗手台設計，並使用天然有機環保為主打的法國品牌「DAMANA」為沐浴備品；入夜後的開床服務，則在枕頭旁放上獺祭面膜，並為旅人備好拖鞋，搭配五重隔音牆，提供靜謐舒適的體驗。

▲▼總裁行館。（圖／記者蔡玟君攝）

而頂級總套「總裁行館」則擁有寬敞的37坪空間，廣角落地窗景獨享海港與都會景觀，並有私人吧台、豪車專屬接送服務，為金字塔頂端顧客提供更進階的奢華服務。

▲▼雲垂樓。（圖／記者蔡玟君攝）

「雲垂樓」則是高雄然一酒店與過往變化最多的空間。整體空間重新改裝設計，並與鼎泰豐合作，推出全新「奢華早午餐計畫」，以Semi-Buffet形式提供6款主餐擇一，其中包括鼎泰豐紅燒牛肉麵、小籠包，到港味十足的海鮮墨魚義大利麵、美式洋蔥牛小排漢堡、經典班尼迪克蛋與無麩質酪梨吐司。

▲▼早午餐與鼎泰豐合作，亦有西式主餐選擇。（圖／記者蔡玟君攝）

▲海景自助餐檯。（圖／記者蔡玟君攝）

海景自助餐檯亦讓人眼睛為之一亮，不僅能飽覽海港，豐富選擇包括新鮮水果、起司火腿拼盤、優格、現煎蔥肉餅、蘿蔔糕、專人現烤手工麵包與多元飲品，更能享受義大利Prosecco氣泡酒無限暢飲。

▲品水體驗。（圖／記者蔡玟君攝）

酒店更於雲垂樓推出「品水體驗」，在專業品水師帶領下，透過嗅覺、味覺感受不同水質風味，體會其中微妙差異，並透過品水師講解，了解水資源的重要性，以及對高雄、然一酒店的重要性。

▲▼酒店有UKAI首間海外分店「Ukai-tei Kaohsiung」。（圖／記者蔡玟君攝）

▲現任高雄UKAI行政主廚今村高尚。（圖／記者蔡玟君攝）

此外，酒店內也有多間獨家餐飲服務，如全球首間「獺祭酒吧」，將日本山口縣直送的全系列獺祭清酒帶到高雄；攜日本頂級餐飲集團 UKAI，於高雄設立首間海外分店「Ukai-tei Kaohsiung」，由本部團隊駐店掌舵，帶來鐵板燒、懷石料理與西餐饗宴。

▲▼高雄金馬賓館當代美術館目前正展出特展《無穹・無盡：邵永添》。（圖／記者蔡玟君攝）

▲參加酒店指定遊程，就贈送金馬賓館當代美術館咖啡廳的特調飲品與點心。（圖／記者蔡玟君攝）

為讓旅人更認識港都風光，並能深度探索在地，酒店特別推出專屬「目的地尋跡體驗」。如「世界櫥窗・藝術之旅」安排專屬接駁，帶領旅人造訪位於壽山腳下的「金馬賓館當代美術館」，旅程包含建築歷史與當代藝術導覽，並搭配館內咖啡廳藝術午茶，將靜水意象融入特調飲品與在地點心，呈現藝術與生活交織的獨特饗宴。

「尋光望海・翡世之旅」則帶領旅人搭乘渡輪前往旗津，探訪燈塔、砲台遺跡與老街日常，從歷史到飲食完整體驗高雄縮影。當登高遠望海天一線，旅人能在寧靜氛圍中感受城市廣度與深度，展開一場專屬於高雄的文化旅程。

▲▼高雄承億酒店迎來3周年。（上圖／記者蔡玟君攝，下圖／業者提供）

而承億集團旗下首間五星級「高雄承億酒店」正式邁入第三年，從9月25日起至10月31日為止推出「三周年摸彩活動」，旅人只要於館內消費滿千元即獲贈摸彩券一張，可參與9月、10月、11月三波抽獎。獎品涵蓋承億酒店館內多元體驗，包括10萬元住宿餐飲抵用券、總統套房住宿一晚、私家遊艇包船遊港之旅、一泊二食住宿券、BAR KAO泰式餐酒館夜唱方案及最美池畔雙人下午茶兌換券；更加碼日本雙人郵輪自由行、日韓來回機票、iPhone 17 256G等人氣獎品。

同時，承億酒店也推出三週年住房專案，即日起至9月30日開放預訂，適用入住日期至10月31日止。「呷霸好優惠」平日雙人入住每人3333元起，再享坐擁高空亞灣區景緻、提供近百道餐點的「貳陸日全食」Brunch Buffet」，餐期大幅延長至下午2點30分，另再加贈餐飲現金抵用券1000元。

「睏霸嘛優惠」住房專案，只要加入承億酒店Line@好友及FB粉絲團或IG官方帳號，則可享平日三天兩夜不含早餐6666元起，平均每晚3333元起，讓旅程規劃更具彈性，也能悠閒沉浸於專屬亞灣的度假氛圍。