全台第2家千禧酒店插旗北部　業者：度假村形式「拼3年內開幕」

▲千禧國際酒店及度假村位在馬來西亞檳城的酒店。（圖／業者提供）

記者彭懷玉／台北報導

千禧國際酒店及度假村（Millennium Hotels and Resorts，以下簡稱MHR）率隊來台，從新加坡起家的MHR，版圖已拓至全球80個目的地、145家飯店，包括倫敦與紐約，以及台灣台中。被問及接下來是否有機會在台開設第二家據點，MHR集團台灣區總經理闞耀榮表示，會在北部以度假村形式營運，預計三年內開幕。

▲千禧國際酒店及度假村長官來台，由左而右分別是：MHR集團台灣區總經理闞耀榮、代理營運長暨首席商務長Saurabh Prakash、資深副總裁-北亞洲區葉偉霖。（圖／記者彭懷玉攝）



MHR今年迎來30周年慶，代理營運長暨首席商務長Saurabh Prakash擅長商業營運、數位轉型與品牌成長策略，針對數位轉型部分，他說明，集團以創新、多元文化與精準融入DNA，「我喜歡跳脫框架，做以前沒人做過的事。」

▲從新加坡起家的MHR，版圖已拓至全球80個目的地、145家飯店。（圖／業者提供）



Saurabh Prakash舉例，新加坡首家的M Social飯店，房內並無設置電話，住客若需要額外的毛巾或枕頭，只要在房內向Aiello語音助理開口，幾分鐘後，物品便會隨著機器人送到門口。甚至集團還打造元宇宙虛擬飯店M Social Decentraland，以及AI語音助理 AVA、24/7 AI 聊天機器人Ask Millie，民眾可在官網上直接對接，方便了解飯店大小事。

▲台中日月千禧酒店目前是集團在台唯一據點。（圖／業者提供）



相對萬豪、洲際酒店，台灣民眾對千禧國際酒店較為陌生，集團在台目前僅一家位在台中市政路上的日月千禧酒店，被問及未來是否會在台灣其他地方拓點？MHR集團台灣區總經理闞耀榮透露，集團在台的腳步未曾停歇，只是「總差了臨門一角」， 10多年期間，有四個據點因故終止，部分是因疫情，也有因為環保議題告吹。

▲MHR旗下、位於紐約時代廣場的飯店天台。（圖／業者提供）



不過，好消息是會在北部開設新飯店，闞耀榮近一步指出，將以度假村形式經營，但因關稅等因素會有所延遲，預計三年內完工開幕，若順利的話，將成為繼2012年台中日月千禧開幕後，在台灣的第二家飯店。



千禧國際酒店集團簡介：

千禧國際酒店集團（MHR） 是一家充滿活力的全球酒店集團，業務遍布四大洲、超過80個目的地。憑藉卓越的聲譽，MHR在全球擁有、管理及營運逾150家酒店，涵蓋紐約、洛杉磯、倫敦、巴黎、杜拜、阿布達比、奧克蘭、北京與新加坡等城市。

其多元化的品牌組合包括 The Biltmore、Grand Millennium、Millennium、M Social、Studio M、M Hotel、Copthorne 以及 Kingsgate，致力於為商務與休閒旅客提供卓越的酒店體驗。

MHR 為新加坡上市的全球房地產公司 City Developments Limited（新加坡城市發展有限公司，CDL） 的子公司，與君悅酒店同樣隸屬於豐隆集團旗下。

▲成旅晶贊6月正式更名「TwoTails」。（圖／業者提供）



另外，全球首間Two Tails Hotels在今年6月插旗新北市蘆洲！「Two Tails Hotel Luzhou」是營運逾10年的「成旅晶贊飯店」轉型而成，升級後，導入品牌五大理念：年輕 (Young)、氛圍感 (Vibe)、活力 (Energy)、樂趣 (Fun)、快樂（Happiness）。

▲▼「Two Tails Hotel Luzhou」為集團品牌布局亞洲的首間據點；大廳公共空間搭配迎賓冰淇淋、AI LED 視覺展演藝術牆、Two Tails選品店。（圖／業者提供）



Two Tails Hotel Luzhou座落於台北捷運新蘆線徐匯中學站上方6樓，出口即為商業共構的徐匯廣場，其中，6到15樓為飯店空間，整體重新改裝後，一共規劃140間主題插畫客房，顛覆原本中規中矩的調性。