ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

「wataru焙茶飲品專賣店」插旗松菸商圈　試營運送5折優惠券

▲▼焙茶飲品專賣「wataru」。（圖／wataru提供）

▲全新焙茶飲品專賣店「wataru」插旗松菸商圈。（圖／wataru提供）

記者蕭筠／台北報導

焙茶飲品專賣店「wataru」插旗松菸商圈，選用來自京都百年茶舖「北川半兵衛」的高品質焙茶，結合日本最新製茶技藝打造限定茶飲，除招牌「祇園焙茶」外，還有加入香濃鮮乳的「焙茶拿鐵」、搭配香水椰子水及濃郁焙茶奶蓋的「椰椰焙茶雲」，並有一系列甜點、鹹食選擇，即日起試營運，9月26日開幕。

「wataru」落腳台北松菸文創外圍街角，距離捷運市政府站約走路5分鐘，白色門市搭配波浪立面造型，吸睛度十足，並提供內用區，由核心中島結合漣漪般的座椅，選用淺藍、淨白交織色調，打造舒適柔和的氛圍。

▲▼焙茶飲品專賣「wataru」。（圖／記者蕭筠攝）

▲wataru主打焙茶飲品。

▲▼焙茶飲品專賣「wataru」。（圖／記者蕭筠攝）

▲椰椰焙茶雲（左）、焙茶拿鐵（右）。

wataru菜單一共提供12款飲品選擇，主打焙茶系列飲品，找來超過160年歷史的京都百年茶舖「北川半兵衛」合作，每款皆使用其中度烘焙以上的茶葉，並採用最新微粉碎研磨技術讓茶葉更加細緻。

招牌「祇園焙茶」嚴選北川半兵衛深焙焙茶，入口醇厚芳香，尾韻帶有淡淡焦糖及木質調，售價80元起；「焙茶拿鐵」則把茶葉研磨後搭配香濃鮮乳，售價125元起；「玫瑰焙茶」以優質焙茶為基底，結合在地有機玫瑰花瓣，售價100元起。

「椰椰焙茶雲」把北川半兵衛焙茶粉手工製成綿密焙茶奶蓋，結合100%泰國香水椰子水，售價150元。另外提供抹茶系列飲品、黑糖鮮奶、冷萃咖啡等選擇。

▲▼焙茶飲品專賣「wataru」。（圖／記者蕭筠攝）

▲焙茶冰淇淋找來冰淇淋品牌「Double V」合作。

▲▼焙茶飲品專賣「wataru」。（圖／記者蕭筠攝）

▲司康則攜手甜點架勢合作。

甜點則找來冰淇淋品牌「Double V」聯手推出「焙茶冰淇淋」，售價170元；與人氣甜點店「甜點架勢」聯名的「司康」，乳香飽滿的司康搭配濃郁焙茶醬，再佐以香醇凝脂奶油，售價180元。

「焙茶達克瓦茲」內餡選用祇園焙茶調製成的濃郁焙茶奶油醬，並夾入Q彈黑糖蕨餅，售價75元；「焙茶生乳可頌」則結合祇園焙茶餡，售價80元。還有青蒜香腸可頌、蜜汁叉燒可頌等鹹食，售價皆為75元。

▲▼焙茶飲品專賣「wataru」。（圖／記者蕭筠攝）

▲焙茶達克瓦茲、焙茶生乳可頌也是必吃甜點。

▲▼焙茶飲品專賣「wataru」。（圖／記者蕭筠攝）

wataru預計於9月26日開幕，即日起試營運，期間凡加入官方LINE好友即送單筆消費5折優惠券；LINE會員集點卡累積2點送「買1送1」優惠券，累積5點送「焙茶生乳可頌」，累積10點則送任一飲品。

wataru焙茶飲品專賣店
地址：台北市信義區忠孝東路四段553巷22弄12號1樓
營業時間：周一至周日上午10時至下午6時
電話：02-25280178

▲▼茶湯會首度攜手威士忌品牌「Jack Daniel’s傑克丹尼」合作推出全新4款微醺特調飲品。（圖／茶湯會提供）

▲茶湯會首度攜手威士忌品牌「Jack Daniel’s傑克丹尼」合作推出全新4款微醺特調茶飲。（圖／茶湯會提供）

另外，茶湯會則宣布首度攜手威士忌品牌「Jack Daniel's傑克丹尼」打造全新「蘋果酒香系列茶飲」，在茶飲中加入傑克丹尼青蘋果酒，其中「蘋果酒香鐵觀音」帶有厚實茶感，街邊店售價99元、百貨店售價109元；「蘋果酒香觀音拿鐵」則加入濃醇鮮乳，口感更為溫潤柔和，街邊店售價109元、百貨店售價119元。

「蘋果酒香烏瓦紅」則以錫蘭烏瓦紅茶為底搭配清爽蘋果，街邊店售價99元、百貨店售價109元；同樣提供加上濃醇鮮奶的「蘋果酒香紅茶拿鐵」，街邊店售價109元、百貨店售價119元，9月19日起上市，期間限定、售完為止。提醒外送、外送平台、點餐平台不販售此系列飲品。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

【你可能也想看】

►三商炸雞「百元檸檬炸雞」快閃7天　加碼送棒腿優惠券
►漢堡王超狂「雞薯條堡」快閃回歸7天　最低下殺46折
►頂呱呱「2大組合下殺99元」　限時2周平日限定

關鍵字： 美食情報 美食雲 wataru 松菸 茶湯會

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【武術神童？！】寶寶蒙眼精準飛踢玩具！網全跪了XD

推薦閱讀

坐落花蓮寧靜街道！工業風獨棟民宿

坐落花蓮寧靜街道！工業風獨棟民宿

御私藏北車複合店推第2波開幕優惠

御私藏北車複合店推第2波開幕優惠

wataru焙茶飲品專賣插旗松菸商圈

wataru焙茶飲品專賣插旗松菸商圈

出國保險別省　駐日處：買對最重要

出國保險別省　駐日處：買對最重要

人稱「札幌後花園」定山溪一日遊攻略

人稱「札幌後花園」定山溪一日遊攻略

新北市打造低碳旅遊新典範　三條綠色路線串聯環境教育與在地文化

新北市打造低碳旅遊新典範　三條綠色路線串聯環境教育與在地文化

全聯推出「香菜馬卡龍」還有鹹食

全聯推出「香菜馬卡龍」還有鹹食

全家集結「褲褲兔、蠟筆小新」周邊鮮食齊發

全家集結「褲褲兔、蠟筆小新」周邊鮮食齊發

鴨肉飯＋燉鴨湯只賣60元！

鴨肉飯＋燉鴨湯只賣60元！

壽司郎與《寶可夢》合推集點活動

壽司郎與《寶可夢》合推集點活動

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

21年「薰衣草森林尖石店」9/29熄燈

宜蘭「村華麵包店」試營運

台中1300坪「獨角仙公園」年底完工

新北10大秋季活動　碧潭將迎國際IP

15元滷肉飯隱身萬華老市場

桃園「南瓜谷魔法村」免費拍到10/31

「伏見稻荷大社」很陰的真相

台中50元豆花「配料不限量自加」

典華集團二代打造越南餐廳明天試營運

日本「8天賞楓團」報名增3倍　台灣看紅葉最低12399元

熱門行程

最新新聞更多

坐落花蓮寧靜街道！工業風獨棟民宿

御私藏北車複合店推第2波開幕優惠

wataru焙茶飲品專賣插旗松菸商圈

出國保險別省　駐日處：買對最重要

人稱「札幌後花園」定山溪一日遊攻略

新北市打造低碳旅遊新典範　三條綠色路線串聯環境教育與在地文化

全聯推出「香菜馬卡龍」還有鹹食

全家集結「褲褲兔、蠟筆小新」周邊鮮食齊發

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366