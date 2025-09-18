「wataru焙茶飲品專賣店」插旗松菸商圈　試營運送5折優惠券

▲全新焙茶飲品專賣店「wataru」插旗松菸商圈。（圖／wataru提供）

記者蕭筠／台北報導

焙茶飲品專賣店「wataru」插旗松菸商圈，選用來自京都百年茶舖「北川半兵衛」的高品質焙茶，結合日本最新製茶技藝打造限定茶飲，除招牌「祇園焙茶」外，還有加入香濃鮮乳的「焙茶拿鐵」、搭配香水椰子水及濃郁焙茶奶蓋的「椰椰焙茶雲」，並有一系列甜點、鹹食選擇，即日起試營運，9月26日開幕。

「wataru」落腳台北松菸文創外圍街角，距離捷運市政府站約走路5分鐘，白色門市搭配波浪立面造型，吸睛度十足，並提供內用區，由核心中島結合漣漪般的座椅，選用淺藍、淨白交織色調，打造舒適柔和的氛圍。

wataru菜單一共提供12款飲品選擇，主打焙茶系列飲品，找來超過160年歷史的京都百年茶舖「北川半兵衛」合作，每款皆使用其中度烘焙以上的茶葉，並採用最新微粉碎研磨技術讓茶葉更加細緻。

招牌「祇園焙茶」嚴選北川半兵衛深焙焙茶，入口醇厚芳香，尾韻帶有淡淡焦糖及木質調，售價80元起；「焙茶拿鐵」則把茶葉研磨後搭配香濃鮮乳，售價125元起；「玫瑰焙茶」以優質焙茶為基底，結合在地有機玫瑰花瓣，售價100元起。

「椰椰焙茶雲」把北川半兵衛焙茶粉手工製成綿密焙茶奶蓋，結合100%泰國香水椰子水，售價150元。另外提供抹茶系列飲品、黑糖鮮奶、冷萃咖啡等選擇。

甜點則找來冰淇淋品牌「Double V」聯手推出「焙茶冰淇淋」，售價170元；與人氣甜點店「甜點架勢」聯名的「司康」，乳香飽滿的司康搭配濃郁焙茶醬，再佐以香醇凝脂奶油，售價180元。

「焙茶達克瓦茲」內餡選用祇園焙茶調製成的濃郁焙茶奶油醬，並夾入Q彈黑糖蕨餅，售價75元；「焙茶生乳可頌」則結合祇園焙茶餡，售價80元。還有青蒜香腸可頌、蜜汁叉燒可頌等鹹食，售價皆為75元。

wataru預計於9月26日開幕，即日起試營運，期間凡加入官方LINE好友即送單筆消費5折優惠券；LINE會員集點卡累積2點送「買1送1」優惠券，累積5點送「焙茶生乳可頌」，累積10點則送任一飲品。

wataru焙茶飲品專賣店

地址：台北市信義區忠孝東路四段553巷22弄12號1樓

營業時間：周一至周日上午10時至下午6時

電話：02-25280178

另外，茶湯會則宣布首度攜手威士忌品牌「Jack Daniel's傑克丹尼」打造全新「蘋果酒香系列茶飲」，在茶飲中加入傑克丹尼青蘋果酒，其中「蘋果酒香鐵觀音」帶有厚實茶感，街邊店售價99元、百貨店售價109元；「蘋果酒香觀音拿鐵」則加入濃醇鮮乳，口感更為溫潤柔和，街邊店售價109元、百貨店售價119元。

「蘋果酒香烏瓦紅」則以錫蘭烏瓦紅茶為底搭配清爽蘋果，街邊店售價99元、百貨店售價109元；同樣提供加上濃醇鮮奶的「蘋果酒香紅茶拿鐵」，街邊店售價109元、百貨店售價119元，9月19日起上市，期間限定、售完為止。提醒外送、外送平台、點餐平台不販售此系列飲品。

