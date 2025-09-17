31冰淇淋x超級瑪利歐聯名活動明登場　問號磚塊聖代杯限時開賣

▲31冰淇淋x超級瑪利歐聯名活動明登場。（圖／取自31冰淇淋臉書）

記者黃士原／台北報導

31冰淇淋再度與任天堂合作，明天起推出「超級瑪利歐」遊戲系列聯名商品，有可愛問號磚塊聖代杯、蘑菇造型「奇諾比奧之家」外盒，以及耀西冰淇淋蛋糕。

31冰淇淋9月18日起與任天堂合作，推出「超級瑪利歐」遊戲系列聯名商品，新口味「水果夏日雪酪」是用可愛問號磚塊聖代杯裝盛，融合遊戲經典色調，分別是紅色蘋果風味雪酪、藍色酸甜葡萄風味雪酪與黃色泡泡糖，還有汽水的碳酸口感。

▲31冰淇淋x超級瑪利歐聯名商品。（圖／取自31冰淇淋臉書）

「繽紛31造型冰淇淋蛋糕」則推出瑪利歐限定版，重現耀西與同伴們在森林裡快樂生活的場景，上面有耀西插卡、五顏六色的蛋形、星星巧克力。

▲可可布朗尼冰炫風吃得到布朗尼塊、酥脆卡滋脆片。（圖／記者蕭筠攝）

另外，麥當勞「可可布朗尼冰炫風」回來了，以拌入酥脆卡滋脆片的奶香冰淇淋做為基底，搭配濕潤、綿密的巧克力布朗尼塊，表層再撒上微苦香醇可可粉，單點售價69元，今日起全門市開賣，售完為止。

▲Mister Donut生日慶優惠開跑。（圖／Mister Donut提供）

Mister Donut 9月21日前祭出甜甜圈買5送1或買6送2限定優惠，凡購買6或8個甜甜圈，其中1個或2個直接免費吃，需含1款指定商品（迷你小球、黑糖QQ奶茶波堤、醇香奶茶歐菲香、胭脂紅茶派、雞蛋沙拉火腿堡、乳酪火腿堡、