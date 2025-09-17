茶湯會聯名傑克丹尼推「蘋果酒香系列」　還加鮮奶變拿鐵

▲茶湯會攜手威士忌品牌「Jack Daniel's傑克丹尼」合作推出全新4款微醺特調茶飲。（圖／茶湯會提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

台灣手搖飲品牌「茶湯會」首度攜手威士忌品牌「Jack Daniel's傑克丹尼」合作，以招牌鐵觀音、錫蘭烏瓦紅茶為茶底搭配傑克丹尼青蘋果酒，推出全新4款微醺特調茶飲，9月19日起於全門市限時限量開賣。

▲▼選用2款基底茶搭配傑克丹尼青蘋果酒，並提供加入濃醇鮮奶的拿鐵選擇。

「茶湯會X傑克丹尼」打造全新「蘋果酒香系列茶飲」，在茶飲中加入傑克丹尼青蘋果酒，其中「蘋果酒香鐵觀音」帶有厚實茶感，街邊店售價99元、百貨店售價109元；「蘋果酒香觀音拿鐵」則加入濃醇鮮乳，口感更為溫潤柔和，街邊店售價109元、百貨店售價119元。

「蘋果酒香烏瓦紅」則以錫蘭烏瓦紅茶為底搭配清爽蘋果，街邊店售價99元、百貨店售價109元；同樣提供加上濃醇鮮奶的「蘋果酒香紅茶拿鐵」，街邊店售價109元、百貨店售價119元，9月19日起上市，期間限定、售完為止。提醒外送、外送平台、點餐平台不販售此系列飲品。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲▼麻古茶坊「巨峰葡萄系列」回歸。（圖／麻古茶坊提供）

另外，麻古茶坊「巨峰葡萄系列」宣布將於9月18日回歸，今年推出3款限定飲品，全新「巨峰葡萄冰沙」選用大顆飽滿的巨峰葡萄打成細緻冰沙口感，每一口都能喝到濃郁果香，北部、中部、東部、離島售價85元，南部售價75元。

「芝芝葡萄果粒」則選用新鮮巨峰葡萄冰沙結合飽足葡萄果肉、清爽綠茶凍，最後淋上濃醇鹹甜芝芝；「葡萄果粒波波」同樣以巨峰葡萄冰沙為基底，搭配自製綠茶凍、Q彈波波增添口感，2款飲品售價相同，北部、中部、東部、離島地區售95元，南部85元。