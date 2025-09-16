ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
台中1300坪「獨角仙公園」年底完工　有72米攀爬架、共融彈跳床

▲獨角仙公園模擬圖。（圖／台中市政府建設局提供）

▲獨角仙雙塔及遮陽設施模擬圖。（圖／台中市政府建設局提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

台中東勢「獨角仙生態公園」距離完工又更進一步！台中市建設局表示，自今年3月開工以來進展順利，工程進度達23%，園區引進72變多元闖關設施、旋轉蹺蹺板、飛輪、共融彈跳床及互動音樂球等遊具皆完成到港報關，預計今年底完工、明年初對外開放，屆時將成山城新亮點。

▲獨角仙公園模擬圖。（圖／台中市政府建設局提供）

▲72公尺攀爬架模擬圖。

「獨角仙生態公園」位於台中東勢區客家文化園區南側，是全台唯一以「獨角仙」為主題、結合生態教育與客家文化的特色公園，不僅復育獨角仙生態，更導入共融設計理念，打造寓教於樂、親子友善的綠色開放空間。

建設局長陳大田表示，「獨角仙生態公園」總經費約8,650萬元，全數由市府自籌，由東勢林場專業團隊把關獨角仙棲地規劃與監測，確保繁衍環境永續安全。

▲獨角仙公園模擬圖。（圖／台中市政府建設局提供）

▲現場正進行圍龍屋遊戲通道柱體及戲水區基礎灌漿。

園區占地約4,400平方公尺（約1,331坪），以獨角仙四個生命周期為設計概念，結合東勢客家圍龍屋空間元素，規劃出兩大遊戲空間，設有72公尺攀爬架、無障礙遊戲通路、飛輪、旋轉蹺蹺板、共融彈跳床及互動音樂球等多元遊具，並搭配複合式地墊營造無障礙動線；遮陽設計取材自客家油傘，並種植喬木營造涼爽氛圍，另設有戲水區，提供避暑休憩的好去處。

▲獨角仙公園模擬圖。（圖／台中市政府建設局提供）

▲獨角仙輔育區模擬圖。

在生態保育方面，公園特別規劃「獨角仙撫育區」，利用現地石塊堆砌矮牆，設置觀察窗與觀察箱，讓民眾可近距離欣賞雞母蟲在土壤中的生活樣貌，或觀察獨角仙成蟲於光臘樹幹棲息的自然景象。

「獨角仙生態公園」位於東勢核心地區，鄰近文化中心，可串聯浪漫台三線與東豐自行車道一道遊玩。市府表示，未來將結合學校、社區與環保團體，推動生態體驗與戶外研習活動，讓獨角仙公園成為親子遊憩與生態學習的山城新地標。

關鍵字： 台中旅遊 東勢區旅遊 獨角仙生態公園 親子旅遊 獨角仙公園

#阿嬤 的巨大坐騎 「70kg #高山犬 」無奈跟鄰居抱怨調皮事XD

